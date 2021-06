Continuano su Canale 5 i martedì in compagnia di New Amsterdam, la serie medicale statunitense che andrà in onda con la sua terza stagione in prima visione assoluta sul canale Mediaset. Martedì 15 giugno 2021 continuano le vicende del dottor e direttore Max Goodwin con i nuovi 3 episodi che andranno in onda a partire dalle 21:30. Le anticipazioni della trama degli episodi che vedremo martedì 8 giugno.

New Amsterdam ritorna martedì 15 giugno su Canale 5 con 3 nuovi imperdibili episodi

Il dottor Max Goodwin sarà di nuovo alle prese con le vicende di uno degli ospedali più vecchi e conosciuti degli Stati Uniti, quel New Amsterdam del quale è anche e soprattutto il direttore, che dà il nome anche a tutta la serie.

Il direttore dell’ospedale continuerà ad occuparsi della gestione dell’ospedale e a curare i nuovi pazienti immerso in un contesto complicato ancora di più dalle vicissitudini portate dalla pandemia di Covid19, che noi tutti stiamo attraversando. Grande sarà ancora la sua voglia di riformulare la struttura con delle nuove metodologie più conformi ai tempi odierni dai quali sembra che il vecchio ospedale sia ancora molto lontano.

Continua quindi la trasmissione della terza stagione con i 3 nuovi episodi che narrano le vicende del New Amstardam, che i fortunati spettatori americani hanno già gustato rispetto agli spettatori italiani.

Quest’ultimi invece potranno continuare a vedere in prima assoluta in Italia la serie tv martedì 15 giugno, giorno scelto da Mediaset per mandare in onda i 3 nuovi episodi su Canale5.

New Amsterdam: le anticipazioni di martedì 15 giugno

Il primo episodio che va in onda avrà il titolo La leggenda di Howie Cournemeyer e vedrà i protagonisti impegnati a fornire delle cure gratuite ai pazienti con HIV nella giornata nazionale della lotta contro questa brutta piaga della società.

I dottori avranno modo di scontrarsi per i diversi metodi che usano nel fornire le cure e ci saranno momenti di tensione tra Bloom e Reynolds.

Il secondo episodio sarà Stratagemmi. Nell’occasione il New Amsterdam verrà preso d’assalto dal alcune donne in dolce attesa che hanno virato sull’ospedale del dottor Goodwin a causa della chiusura del reparto maternità di un altro ospedale. Sharpe avrà a che fare con un brutta diagnosi da dare ad una sua amica mentre invece Reynolds dovrà rivedere le sue metodologie di lavoro.

Disconnessi sarà il terzo episodio di serata.

Il direttore Goodwin sarà alle prese con un’altra delle sue rivoluzioni grazie alla quale vorrebbe portare ad alcuni pazienti di un condominio finiti al New Amsterdam la banda larga gratuita. Sharpe affronterà di nuovo una situazione delicata che questa volta riguarda un suo paziente di vecchia data. Iggy invece sarà alle prese con un paziente del quale andrà fiero ma temerà per la sua vicinanza.