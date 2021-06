Al termine della Geeked Week dedicata alle novità del catalogo della piattaforma di Netflix sono arrivate le prime immagini della seconda stagione di The Witcher e le notizie su di un evento ad essa dedicato e dal nome WitcherCon che promette interessanti novità. Quello che sappiamo sull’atteso secondo capitolo della serie tv evento con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia.

The Witcher 2: arrivano il primo teaser della seconda stagione ed un evento ad hoc per i fan

La Geeked Week di Netflix è stato un evento che ha lasciato i tanti fan connessi con la bocca aperta. Sono state infatti tantissime le novità lanciate nei 5 giorni della kermesse online, che quest’anno si è tenuta dal 7 all’11 giugno 2021.

Netflx ha infatti approfittato dell’evento per rilasciare news e trailer sui prodotti più amati dai suoi abbonati, lanciando anche dei contributi che in alcuni casi vedevano impegnati in interviste gli stessi attori delle sue serie tv più amate.

Nell’occasione dell’ultimo giorno dell’evento sono arrivate buone nuove anche per i tanti fan di The Witcher, la saga fantasy tratta dall’omonimo videogame che ha appassionato gli abbonati a partire da fine 2019. Netflix ha infatti lanciato due importanti novità per la serie che vede Henry Cavill come protagonista: la piattaforma ha infatti lanciato il primo teaser delle stagione 2 ed ha annunciato un evento dal nome WitcherCon.

Il teaser della seconda stagione ha visto un video compresso e veloce di 12 secondi dove il personaggio protagonista è Ciri, la giovane principessa interpretata da Freya Allan, che sembra ormai essersi messa a contatto con Geralt di Rivia. La giovane però sembra essere combattuta ed alle prese con le forze oscure che la perseguitano sin dalla prima stagione. “Non ci perderemo più nel bosco. Ecco CIRI nella stagione 2 di The Witcher“, scrivono quelli di Netflix esaltando la curiosità dei fan.

Guarda il video di Netflix

L’annuncio invece del WitcherCon non ha lasciato indifferenti i fan dei videogiochi e della serie, pronti a connettersi sui canali Twitch e YouTube di Netflix a partire da venerdì 9 luglio alle ore 19.00, con una seconda trasmissione che andrà in onda sempre sugli stessi canali sabato 10 luglio alle ore 3.00. L’evento sarà il primo multi-format in assoluto dedicato all’universo di The Witcher che collegherà le diverse piattaforme attraverso filmati e contributi divertenti e interattivi che vedranno come protagonisti anche gli ideatori del videogioco e della serie tv.

Non mancheranno le novità che saranno annunciate durante l’evento e saranno mostrate per la prima volta anche alcune scene dietro le quinte.