Il comico pugliese Uccio De Santis sarà protagonista di due seconde serate in prima tv su Rai2. Gli appuntamenti sono fissati per martedì 15 giugno e martedì 22 giugno 2021 quando il comico ed attore porterà sulla tv pubblica i suoi divertenti sketch che racconteranno tanto la sua vita privata quanto la sua carriera. Lo show in onda si chiamerà Stasera con Uccio.

Stasera con Uccio: uno show divertente a coronamento di una carriera per la risata

Il doppio appuntamento con la comicità di Uccio De Santis inizia questa sera su Rai2 in seconda serata. A partire dalle 23:00, infatti, andrà in onda sul secondo canale Rai la prima parte dello show che il comico pugliese ha preparato per gli spettatori e i suoi fan.

Lo show racconterà la vita di un comico dai suoi esordi, ai primi amori, fino al grande teatro. Il programma è stato scritto in collaborazione con Antonio De Santis e Mariano D’Angelo, spiega la Rai.

Uccio De Santis e Mudù

L’attore e comico Uccio De Santis è divenuto famoso per la sua capacità di far ridere soprattutto per chi almeno una volta ha potuto gustare il suo Mudù. Il programma è stato uno degli show di punta di TeleNorba, l’emittente privata che dagli inizi degli anni ’80 si è imposta all’attenzione del pubblico dell’Italia del sud riscuotendo un grande successo soprattutto in Puglia e Basilicata.

Mudù ha fatto conoscere ai tanti telespettatori la figura di Uccio e di tutti gli altri suoi colleghi che popolavano quel mondo fatto di barzellette e freddure.

L’idea delle scenette flash al comico venne subito dopo la partecipazione a La sai l’ultima, programma di successo di Canale 5, che accese in lui il campanello di portare in brevi filmati video quelle barzellette raccontate in 30 secondi nel programma. L’idea fu vincente ed arrivò Mudù, che ora vanta 20 anni di storia ed una fama che va oltre i confini di TeleNorba.

Ed è proprio grazie a questa fama che Uccio De Santis è arrivato a collaborare in vari show Mediaset e Rai fino a tornare sulla tv pubblica con Stasera con Uccio. Lo show sarà un viaggio tra i ricordi tra gli esordi e la sua famiglia raccontando i primi amori, la madre, le feste con gli amici e la figura del padre. Non mancheranno i riferimenti alla via di tutti i giorni con momenti esilaranti comuni a tutte le nostre vite.

A far da cornice al suo show ci saranno gli amici di sempre già presenti in Mudù ed una band musicale pronta a scandire gli sketch del comico.