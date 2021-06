La proposta di Rai2 per la prima serata di mercoledì 16 giugno 2021 alle 21.20 è il film in prima visione assoluta Tra le pagine della pazzia. Un thriller intenso che racconta la storia di una famiglia problematica divenuta una ossessione per una ragazza. Tutto sulla trama ed il cast del film in onda questa sera.

Tra le pagine della pazzia: il cast del film in onda questa sera su Rai2

Tra le pagine della pazzia è un film del 2018 diretto da Sam Irvin, un attore e regista statunitense divenuto noto a partire dagli anni ’90 per alcuni film diretti per cinema e tv come Guilty as Charged, Oblivion e Magic Island.

Il titolo originale della pellicola è Pretty Little Stalker, porta sullo schermo una storia intensa ed a tratti inquietante che segue le vicende di una giovane e della famiglia che lei prende di mira

Il cast del film comprende Ashley Rickards, attrice americana nota per la partecipazione alla serie tv di Mtv dal titolo Awkward. Completano l’insieme di attori Nicky Whelan, Sierra McCormick e Jesse Hutch.

Tra le pagine della pazzia: la trama del film in tv

Il film parte con un interessante spunto che ci mostra come una donna, dopo essersi fatta forza leggendo un romanzo, decide di comunicare al marito di non essere più felice e di volere il divorzio.

Il marito, preso da un raptus di gelosia, finisce per uccidere brutalmente la donna per poi suicidarsi poco dopo.

La scrittrice di quel libro è Lorna Sisco, una dona che si è affermata nell’editoria ed ha una famiglia felice con il marito Harry ed un figlio di 17 anni. La famiglia vive serena la sua vita comune fino a che una giovane quasi per caso si avvicina alla famiglia entrando a contatto con il figlio della scrittrice, facendolo innamorare di lei.

Tutto sembra filare liscio sino a che la presenza della ragazza non inizia ad essere problematica a causa di alcuni atteggiamento che iniziano a sembrare molto più che sospetti.

La ragazza infatti si dimostrerà molto di più di quello che fa apparire e con un piano ben architettato chiaro in testa.