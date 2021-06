Da giovedì 17 giugno 2021 torna su Rai3 l’interessante programma che racconta le storie di vita di alcune donne che hanno vissuto un preciso momento storico. A partire dalle ore 21:20 va in onda Le Ragazze, riaprendo il ciclo di racconti che vedrà 3 nuovi episodi in questa stagione estiva di Rai 3.

Le Ragazze: di cosa tratta l’emozionante programma di casa Rai

Da giovedì 17 giugno in prima serata su Rai3 a partite dalle ore 21:20 torna in televisione Le Ragazze, il programma che con tre puntate inedite racconterà altrettante storie inedite. I racconti delle storie saranno fatti proprio da donne, che appartenenti a diverse generazioni, si immergono in un viaggio che scorre tutta la loro esistenza.

Le donne saranno prese come esempio per raccontare anche il periodo storico nel quale loro sono state ragazze, raccontando di conseguenza quello che succedeva al nostro Paese in quegli anni.

Questo intenso racconto sarà aiutato anche dall’immenso archivio Rai che aiutandosi con Teche Rai fornirà preziosi contributi dell’epoca a sussidio dell’episodio. Non mancheranno nemmeno le immagini che hanno segnato la vita di chi sta raccontando quando attraverso alcune foto private la storia si arricchirà ed inizierà a raccontare un piano molto più ampio come quello del nostro contesto storico.

Le Ragazze: cosa vedremo nella prima puntata in onda giovedì 17 giugno

Tornano così Le Ragazze con 3 nuovi episodi di donne ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90 o magari anche oggi, quando le giovani dei nostri tempi si presteranno per analizzare e fotografare il mondo odierno intorno a loro. Nella fattispecie nella prima puntata avremo tre ragazze rispettivamente ventenni una nel ’40 e le altre due negli anni ’60. Conosceremo così la storia di Teresa Vergalli, partigiana prima e con una vita dedicata all’impegno politico poi, e la storia intrecciata di Stefania e Maria Pia, ragazze così tanto diverse degli anni ’60 ma con un destino comune.