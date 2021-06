Temptation Island: una delle coppie più famose aspetta un bimbo, fiocco in arrivo per Valentina De Biasi e Oronzo Carinola

A poco meno di 2 settimane dall’inizio della nuova edizione del programma, dal pianeta Temptation Island arriva una bellissima notizia. Una delle coppie che aveva intrapreso il viaggio nei sentimenti nel 2018 ha da poco annunciato l’arrivo di un bebè.

Temptation Island: Valentina e Oronzo in attesa del primo figlio

I protagonisti di questo bellissimo annuncio, apparso sui propri profili Instagram, sono Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. I 2 avevano partecipato all’edizione 2018 del programma ed il loro era stato un percorso molto travagliato. Valentina e Oronzo, rispettivamente di appena 25 e 29 anni, avevano alle spalle già 11 anni di relazione.

Avevano deciso di intraprendere il percorso perché Valentina voleva capire quali fossero le reali intenzioni di Oronzo. Il ragazzo infatti soffriva dell’ormai celebre ‘malattia delle donne’ e sembrava l’avevesse tradita più volte nel corso degli anni. Anche in Sardegna, sin da subito, Oronzo aveva mostrato un interesse particolare per una delle tentatrici ma, nonostante ciò, i 2 si riconciliarono nel corso del falò di confronto e uscirono insieme da Temptation.

Dopo Temptation Island, l’arrivo di un figlio

Nel corso di questi anni Valentina e Oronzo si sono completamente ritrovati.

Hanno iniziato a lavorare insieme, lanciando una linea di costumi da bagno, e sono maturati enormemente come coppia. Qualche tempo fa, Valentina aveva rilasciato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine: “Ormai custodiamo nel cuore una certezza: siamo fatti per stare insieme”. La giovane coppia da tempo ha manifestato più volte il desiderio di metter su famiglia e di convolare a nozze quanto prima. E proprio di questi giorni l’annuncio: presto diventeranno genitori.

L’annuncio dell’arrivo di un figlio

La notizia della gravidanza di Valentina è arrivata attraverso un post su Instagram pubblicato sul profilo di entrambe.

L’emozione è forte come si legge dal commento che accompagna la foto della coppia con in mano l’ecografia del nascituro.

Il post su Instagram di Valentina e Oronzo che annunciano la gravidanza. Fonte: Instagram

Scrive Valentina: “Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati.

Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine. #aspettandoti”.

