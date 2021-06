La prima serata di Italia 1 oggi giovedì 17 giugno 2021 ripropone una commedia dal cast stellare che ha segnato l’inizio di una trilogia tutta da ridere su uno degli stereotipi tipici della vita di coppia: fare la conoscenza dei suoceri. Ti presento i miei va in onda questa sera a partire dalle ore 21:25. Tutte le curiosità, la trama ed il cast del film con Robert De Niro e Ben Stiller.

Ti presento i miei: in onda il film con Robert De Niro e Ben Stiller

Ti presento i miei (dal titolo in lingua originale di Meet the Parents) è un film del 2000 diretto dal regista da Jay Roach che qui figura anche in veste di produttore.

Il regista statunitense ha curato anche il primo sequel della pellicola dal titolo Mi presenti i tuoi? del 2004 ma si era già imposto all’attenzione del pubblico per i due film da lui diretti sul personaggio sopra le righe tutto da ridere di Austin Power (Il controspione e La spia che ci provava).

Il cast del film è composto da attori che vantano una fama mondiale come gli attori Robert De Niro e Ben Stiller. I due interpretano rispettivamente il suocero Jack ed il genero Greg che danno vita ad una serie di fraintendimenti quando vengono a contatto per la prima volta per volere della figlia del primo e futura moglie del secondo di nome Pam, interpretata dall’attrice Teri Polo.

Completano il cast tra gli altri Blythe Danner, Jon Abrahams e James Rebhorn.

Ti presento i miei: la trama della pellicola

Greg e Pam sono due giovani innamoratissimi con il primo pronto a fare il grande passo con la ragazza. L’occasione di chiedere la mano al padre di lei viene data dal matrimonio della sorella di Pam che quindi fornisce il modo a Greg di conoscere i suoi genitori.

I due partono quindi per un weekend a casa dei genitori di Pam che si trasformerà presto per Greg in un incubo fatto di fraintendimenti, imprevisti e gaffe di tutti i tipi che lo metteranno sotto la lente di ingrandimento di Jack, il padre della futura moglie.

L’uomo è infatti un ex agente della Cia ormai in pensione che sin dal primo momento non ha pres benissimo Greg e cercherà in ogni modo di dimostrare la sua inadeguatezza per la propria figlia. Le prove per il fidanzato di Pam saranno innumerevoli ma porteranno al lieto fine.