Stasera in prima visione assoluta su Rai2 va in onda il film Tutti i segreti di mio marito. La pellicola del 2020 racconta la storia di una donna afflitta dal pensiero fisso di aver commesso un omicidio atroce ma come spesso succede non mancheranno i colpi di scena. Il thriller va in onda oggi oggi giovedì 17 giugno 2021 alle ore 21.20. Tutto le informazioni sulla trama ed il cast del film.

Tutti i segreti di mio marito: il cast del film in onda oggi in tv

Tutti i segreti di mio marito è un film del 2020 diretto dal regista Troy Scott spesso abituato a girare lavori dedicati esclusivamente alla tv come accaduto nella sua precedente fatica dal titolo The Christmas Ring.

Nel cast del film l’attrice Sarah Butler ricopre il ruolo della protagonista Karen Croft, la donna al centro della storia con suo marito, lo psichiatra Otto Croft, che è interpretato da Peter Benson, l’attore che nella sua carriera vanta una interessante partecipazione nel film Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. La giovane attrice Maddy Hillis interpreta Jordan Croft, la figlia della coppia. Il cast si completa con Kimi Alexander, Lucia Walters, Karis Cameron e Hamza Fouad.

Tutti i segreti di mio marito: la trama della pellicola questa sera in televisione

Karen conduce una vita tranquilla con il marito e la figlia quando un giorno inizia ad essere perseguitata da un incubo ricorrente: la donna sogna di essere l’assassina di una giovane senza però capirne la causa.

Il marito Otto, uno psichiatra affermato, si offre quindi di aiutarla iniziando ad usare la tecnica dell’ipnosi per scavare nel suo inconscio e capire cosa ci sia dietro questo incubo.

La situazione però non sembra migliorare fino a che Karen senza capire come si ritrova addirittura quasi a tentare il suicidio portandosi quasi a lanciarsi da una diga.

LA donne viene salvata da un giovane medico che l’aiuterà a salvarsi e a cercare di fare chiarezza nella sua vita. Le cose però non vanno per il meglio perché verrà accusata di aver effettivamente ucciso la giovane del sogno e le prove, portate inaspettatamente anche da suo marito, sembrano incastrarla definitivamente.

Riuscirà la donna a dimostrare la sua innocenza anche a costo di scoprire una dura verità?