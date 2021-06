Arriva per la prima volta in Italia la miniserie evento norvegese Atlantic Crossing, in prima serata su Rai3 oggi venerdì 18 giugno 2021. I telespettatori del canale vedranno la prima puntata di questa interessante serie che racconta lo speciale rapporto tra la principessa ereditaria Marta di Svezia ed il presidente statunitense Franklin Roosevelt, su cui si dice ebbe un’incidenza fondamentale per le sorti dell’intero mondo. Tutto sulla trama ed il cast della miniserie.

Atlantic Crossing: quando va in onda

Atlantic Crossing è una miniserie televisiva norvegese del 2021 ambientata nel 1940, che racconta attraverso un drama storico le vicende della principessa Marta di Svezia e di Franklin Roosevelt, l’allora presidente degli Stati Uniti d’America.

A partire da oggi venerdì 18 giugno 2021 gli spettatori di Rai3 potranno gustare la prima di tre puntate con l’appuntamento fissato alle ore 21:20, mentre le restanti due puntate saranno trasmesse rispettivamente venerdì 25 e sabato 26 giugno.

Atlantic Crossing: la trama della miniserie storica

La miniserie propone un interessante approfondimento storico, seppur ovviamente romanzato e traslato per gli spettatori del piccolo schermo, che mostra il ruolo fondamentale di Marta di Svezia nelle sorti dell’intero globo.

Il focus è infatti posto all’interno della Casa Bianca quando in un clima fortemente segnato dalla Seconda Guerra Mondiale vi erano per il presidente americano troppe scelte delicate da prendere. L’effettivo ruolo della regnante norvegese ha qui un approfondimento sia dal punto di vista intimo, toccando le corde del rapporto molto chiacchierato dell’allora presidente con la moglie Eleonor, che da quello politico, che sancì la discesa in guerra degli Stati Uniti.

Atlantic Crossing vede la regia di Alexander Eik, qui nelle doppie vesti anche di e co-sceneggiatore ed un cast di tutto rispetto con l’attore due volte candidato ai premi Emmy Kyle MacLachlan, che il grande pubblico ha apprezzato in Twin Peaks ed anche per una piccola parte in How I Meet Your Mother.

L’attore statunitense interpreta il presidente americano Franklin Delano Roosevelt mentre l’attrice Sofia Helin lo affianca nel ruolo della Principessa Martha di Norvegia.