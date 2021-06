La prima serata di Canale 5 di venerdì 18 giugno 2021 si dipinge di allegria con un film musical energico e frizzante. Torna in televisione per l’occasione Mamma mia! Ci risiamo, sequel del primo fortunato capitolo con Meryl Streep. Tutte le curiosità, il cast e la trama del film.

Mamma mia! Ci risiamo: le curiosità sul film ed il cast spaziale di attori

Mamma Mia! Ci risiamo ( dal titolo in lingua originale Mamma Mia! Here We Go Again) è un film musical del 2018 scritto e diretto da Ol Parker che funge sia da sequel che da prequel del film di 10 anni prima. Come nella pellicola precedente ripropone le musiche del più grande gruppo svedese di tutti i tempi, gli ABBA, sulle quali si basa gran parte della trama.

Il cast del film è a dir poco stellare e comprende alcuni dei maggiori interpreti mondiali degli ultimi 30 anni. Ritorna la grande attrice Meryl Streep nel ruolo di Donna, accompagnata da sua figlia Sophie interpretata dall’astro nascente Amanda Seyfried; Colin Firth è di nuovo Harry mentre l’ex agente 007 Pierce Brosnan veste di nuovo i panni di Sam; mentre le new entry significative sono quelle della cantante e attrice Cher e l’attore di origine cubana Andy García.

Mamma mia! Ci risiamo: la trama del film

Le vicende del film iniziano alcuni anni dopo quelle del primo capitolo e ci mostrano Sophie, la figlia di Donna, alle prese con l’inaugurazione dell’hotel di famiglia che la ragazza vuole intitolare alla memoria della mamma scomparsa un anno prima.

L’occasione si trasforma in una resa di coscienza della ragazza che è inizialmente divisa tra due fuochi: restare nell’isola di Kalokairi dove la mamma l’ha cresciuta oppure seguire il suo ragazzo Sam che la vorrebbe con se negli Stati Uniti.

Sophie sarà molto indecisa sul da farsi e ripenserà alla vita della mamma ripercorrendo i ricordi di Donna e rivivendo a suon di musica e canzoni entusiasmanti la sua vita.

Rivedremo dunque i suoi 3 padri e le amiche della madre che la aiuteranno a prendere una decisione definitiva e ci mostreranno come tutto è iniziato.