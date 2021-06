Simona Ventura si mostra senza filtri né trucco, appena sveglia. Questo semplice gesto è bastato a dividere i suoi follower tra chi ha apprezzato la sua scelta di essere autentica e chi invece sembra incapace di accettare l’aspetto dell’amata conduttrice Rai. In difesa di SuperSimo, però, è arrivata una persona inaspettata: Nicoletta Larini, la compagna del suo storico ex Stefano Bettarini.

Simona Ventura: la foto che ha diviso i social

“Buondì a tutti voi! Oggi ci provo… Appena sveglia, sempre con il sorriso”, è la semplice frase con cui Simona Ventura ha salutato i suoi fan su Instagram, assieme al suo sorriso in primo piano.

I commenti non sono tardati ad arrivare, e purtroppo non sono stati tutti gentili. “Grande Simo, che sei come ti pare e ti piace essere” scrive qualcuno, mentre altri ammirano il suo “coraggio dei propri anni. Una grande conquista di libertà”. Altri, però, non hanno digerito il primo piano, commentando “Simona torna come prima, sei sempre stata bella non hai bisogno di tutto questo gonfiore” e “Orrende quelle sopracciglia. Si è completamente rovinata con quei ritocchi orrendi”.

Simona Ventura e il selfie che ha diviso il mondo di Instagram

Simona Ventura: in suo soccorso arriva Nicoletta Larini

Simona Ventura non è nuova ai selfie acqua e sapone: è di qualche giorno fa la foto del suo primo bikini di stagione durante una breve vacanza di famiglia.

La conduttrice infatti non ha risposto ai commenti più offensivi, mentre a prendere le sue difese è stata Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex marito di Simona, Stefano Bettarini. “Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno.

Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete” è la dura replica della 27enne Nicoletta.

Simona Ventura e Nicoletta Larini: un legame nato a Temptation Island Vip

L’intervento di Nicoletta Larini sorprenderà meno i fan di Temptation Island: nel 2018, infatti, la Larini vi partecipò assieme a Stefano Bettarini. Simona Ventura seppe confortare e ascoltare la ragazza in crisi con il suo ex marito, addirittura non esitò a rimproverare Bettarini per il suo comportamento. Fu quindi grazie a SuperSimo che la relazione tra i due superò la prova di Temptation Island e la Larini non l’ha mai dimenticato.