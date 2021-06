Tina Cipollari, futuro incerto a Uomini e Donne: l'indiscrezione sull'addio dell'opinionista

Tina Cipollari è stata ultimamente protagonista di numerosi voci riguardanti la sua presunta esclusione dal programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Uomini e Donne. La storica opinionista del date show però, contrariamente alle notizie circolate negli ultimi giorni, sembra sarà quasi certamente presente in studio tornando al centro della scena dal prossimo settembre.

Tina Cipollari: chi è la storica opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, nasce a Viterbo nel 1965. Il suo debutto in televisione è arrivato proprio con il programma che l’ha resa celebre, Uomini e Donne.

Nel 2001, infatti, partecipa al programma di Maria De Filippi prima da corteggiatrice-vamp e poi, successivamente, da tronista. Vista la popolarità ottenuta, nel 2002 partecipa in veste di opinionista a Buona Domenica, con Maurizio Costanzo, e assume lo stesso ruolo a Uomini e Donne. Ora opinionista per antonomasia, Tina Cipollari è ormai un volto storico del programma e una presenza imprescindibile sebbene gli ultimi rumors sulla sua carriera abbiano lasciato adito a illazioni su un suo presunto abbandono del date show.

Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne?

Negli anni sono state molte le voci che vedevano Tina Cipollari fuori dal programma che l’ha resa celebre.

Se nelle altre occasioni però a queste voci non veniva dato molto risalto, diversa è stata la situazione questa volta. A preoccupare i fan della Cipollari è stata la coincidenza che ha riguardato la notizia di un possibile abbandono del programma da parte dell’opinionista e il trasferimento della stessa a Torino per amore. Con l’abbandono di Roma, molti hanno pensato che Tina Cipollari potesse davvero lasciare Uomini e Donne nella nuova edizione. Per la storica opinionista, invece, non è ancora finita con il programma che l’ha resa famosa e, a settembre, sarà presente negli studi di Uomini e Donne.

Sebbene manchino dunque ancora mesi, i fan del programma di Maria De Filippi sembrano poter dormire sonni tranquilli.