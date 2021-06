Venerdì 18 giugno 2021 la prima serata di Rai2 porta su piccolo schermo per la prima volta in assoluto questa storia intensa e toccante. Il film Tra due madri va in onda oggi a partire dalle 21:20 e racconta la storia di una madre che non si è mai arresa alla scomparsa della figlia tanto amata. La trama del thriller

Tra due madri: la trama della pellicola in onda oggi su Rai 2

Sarah e David hanno una famiglia affiatata e sono i felici genitori di tre figli di nome Alice, la primogenita di 4 anni, Camille e Lucas. La loro felicità viene spezzata però dalla scomparsa della figlia più grande quando durante una gita in spiaggia insieme a tutta la famiglia la bambina sparisce nel nulla.

Inizialmente i genitori devono accettare ciò che le autorità danno per scontato considerando morta annegata la piccola, anche se Sarah non si da mai per sconfitta e crede che sua figlia possa essere ancora viva. Un giorno infatti, precisamente 11 anni dopo, è convinta di riconoscere la figlia in un centro commerciale ed allerta subito il marito. David però non è convinto dalle parole della moglie e decide di non fidarsi.

Sarah si sente sola e cerca dunque di togliersi tutti i dubbi avvicinando la quella che secondo lei è sua figlia.

Insegue la ragazza vicino casa dei suoi genitori e dopo averla sentita ridere ed averla maggiormente riconosciuta decide di incontrarla. questa azione però non fa niente altro che spaventare la ragazza che cerca l’aiuto dei suoi genitori Stephane e Jeanne.

Inizia così una battaglia che metterà di fronte le due donne, ognuna convinta dal canto proprio di essere la madre della giovane. La battaglia diventerà presto legale quando Sarah accuserà i genitori di Sarah di averla rapita aprendo un procedimento che porterà alla verità ed alla decisione di Alice.

Tra due madri: il cast

Il cast del film è formato da: Odile Vuillemin, François Vincentelli, Armelle Deutsch, Marilyn Lima.

E ancora: Julie de Bona, Luna Lou, Igor van Dessel, Constance Jérôme.