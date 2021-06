Elettra Lamborghini è un vortice di sensualità e simpatia, e lo dimostra ancora una volta sul proprio profilo Instagram. Immersa in una vacanza a Mykonos, la “twerking queen” posta cartoline da sogno sul proprio canale, fra cui uno scatto in costume e una didascalia decisamente ambigua. “Foto con l’uccello in mano…“, scrive l’ereditiera posando con un gabbiano alle sue spalle.

Elettra Lamborghini in vacanza dopo gli impegni

Elettra Lamborghini ha scelto la meravigliosa isola di Mykonos e il mare cristallino della Grecia per la sua vacanza all’insegna del relax. La “twerking queen” più popolare d’Italia si è messa alle spalle una ricca stagione professionale che l’ha vista protagonista sul piccolo schermo e non solo.

L’ereditiera è stata infatti una delle colonne portanti dell’edizione de L’Isola dei Famosi conclusasi poche settimane fa. Protagonista nel ruolo di opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, la Lamborghini è stato un concentrato di energia e sorrisi, sebbene non abbia convinto molti in questa sua nuova veste televisiva.

Elettra Lamborghini è però protagonista anche in radio, con il suo nuovo singolo – già etichettato come uno dei tormentoni di questa estate – intitolato Pistolero.

Il brano è in rotazione radiofonica ormai da diversi giorni e il videoclip è accompagnato da una coreografia in pieno stile ‘Elettra Lamborghini’. L’ereditiera però non si ferma qui, perché dopo gli impegni professionali è ora tempo di pensare alle vacanze.

Elettra Lamborghini provoca: “Foto con l’uccello in mano“

Mykonos è la meta turistica scelta da Elettra Lamborghini per la sua vacanza, a pochi giorni dall’inizio dell’estate. La cantante sta trascorrendo il suo relax in compagnia del marito Afrojack, ma non rinuncia a condividere con i suoi followers scatti mozzafiato in costume.

Ed è proprio uno di questi ad aver maggiormente catalizzato l’attenzione dei suoi seguaci: non tanto per lo scatto in sé, quanto per una emblematica quanto ironica didascalia. “Foto con l uccello in mano… gli invidiosi diranno che é photoshop“, scrive l’ereditiera a corredo della fotografia pubblicata su Instagram, che la ritrae in costume bianco accanto a una piscina e con un gabbiano vicino a sé.

Non è necessario spiegare il doppio senso legato alla parola “uccello”, certamente. Ma possiamo dire che, ancora una volta, l’ironia di Elettra Lamborghini ha lasciato il segno. E il suo post ha fatto inevitabilmente il pieno di like.