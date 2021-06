Francesco Moser spegne oggi 70 candeline e, all’antivigilia di questo importante traguardo di vita, ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Oggi. Il campione di ciclismo ha ripercorso a tutto tondo la sua gloriosa carriera, sino a soffermarsi sulla recente partecipazione del figlio Ignazio a L’Isola dei Famosi: “Mi addormentavo“.

Francesco Moser spegne 70 candeline

Francesco Moser è stato una vera e propria icona del ciclismo italiano, un pilastro di questa disciplina sportiva che l’ha reso celebre entro i confini nazionali e non solo. Alle sue spalle, oltre a una gloriosa carriera e ai più importanti successi nel ciclismo, anche la bellezza di 70 anni di vita.

L’ex ciclista, infatti, compie oggi 70 anni e anche per questa occasione ha voluto rilasciare una speciale intervista al settimanale Oggi.

Raccontandosi ad Oggi, Francesco Moser ha ripercorso i suoi più importanti successi nel mondo del ciclismo, soffermandosi anche sull’affetto per la famiglia e, in particolare, per il figlio Ignazio. Il ragazzo è stato protagonista in questi mesi dell’edizione de L’Isola dei Famosi conclusasi poche settimane fa. Dato come favorito per la vittoria finale, alla fine Ignazio Moser si è dovuto accontentare del quarto posto a scapito di Awed, premiato dal pubblico.

Francesco Moser sull’Isola: “Mi addormentavo“

Francesco Moser si è più volte espresso sulla partecipazione del figlio Ignazio a L’Isola dei Famosi, spiegando come il ragazzo abbia deciso di non seguire le sue orme e diventare così un ciclista.

L’ex campione ha sempre manifestato orgoglio per i traguardi raggiunti dal figlio, nonostante l’amarezza per aver intrapreso la strada del piccolo schermo anziché quella della bicicletta.

E, proprio sull’Isola dei Famosi che ha visto il figlio vincitore morale, Francesco Moser rivela quanto sia stato complicato seguire la trasmissione a causa della lunghezza della messa in onda: “Ho tentato, ma mi addormentavo.

Alle dieci vado a dormire“. Nonostante la vittoria sfumata all’ultimo, papà Francesco intende lanciare un messaggio al figlio Ignazio: “Non è così importante, non è come se avesse perso il Giro d’Italia o la Milano-Sanremo. Comunque credo che quello che conta, come nello sport, sia partecipare ed essere protagonisti. Certo, quello è un mondo particolare che io faccio fatica a capire“.

I festeggiamenti per Francesco Moser

Ma per Francesco Moser è ora tempo di festeggiare.

Oggi l’ex campione di ciclismo spegne 70 candeline e, per l’occasione, è stata organizzata una festa assieme agli affetti più cari. Non solo amici e conoscenti, ma anche la sua famiglia ha voluto festeggiarlo a dovere. A testimoniarlo sono le Instagram Stories condivise dal figlio Ignazio sul proprio profilo, che mostrano i festeggiamenti a casa Moser tra palloncini, torte e bottiglie di vino.