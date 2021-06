La prima serata di sabato su Rai2 si colora di giallo con un thriller dai contorni crime. Il film Il dolce suono del tradimento va in onda a partire dalle ore 21:05 sul secondo canale delle tv. Tutte le informazioni sul cast e la trama del film.

Il dolce suono del tradimento: il cast con Helena Mattsson

Il film è stato diretto nel 2019 da Tara Cowell-Plain ed ha trovato la sua distribuzione prettamente in televisione. Il cast della pellicola vede nei panni della giovane protagonista, la violinista Danielle Turner, l’attrice svedese Helena Mattsson, volto noto di alcune delle serie tv dedicate alla televisione più conosciute degli ultimi anni come The Mentalist, Nikita, Fargo, Desperate Housewives e Due uomini e mezzo per citarne solo alcune.

Al suo fianco figura l’attrice Gina Holden ad interpretare Victoria Montero-Hart, anche lei dopo aver preso parte ad alcuni progetti dedicati al piccolo schermo ed essere divenuta principalmente nota per aver interpretato il personaggio Shea Allen nella serie televisiva Harper’s Island. Completano il cast tra gli altri gli attori Max Ryan e Danielle C. Ryan.

La trama del film Il dolce suono del tradimento

Danielle Turner è una violinista di successo che sta conducendo a conclusione il suo ultimo tour.

Per l’occasione decide di organizzare il gran finale proprio nella sua città natale, un modo per tornare a casa ed approfittarne per sentirsi a suo agio. La giovane donna conduce una relazione clandestina con un direttore d’orchestra che risulta essere segretamente sposato. La moglie di lui infatti è stanca di subire i continui tradimenti dell’uomo ed ha arrivata ad un punto in cui è pronta a farla pagare a chi gli gira intorno. La vita di Danielle è dunque ora in pericolo per le ira della donna che pur di portare a fine il suo piano di vendetta è pronto a fare del male non solo a lei ma anche a sua sorella.