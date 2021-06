Stefano De Martino ha optato per una visita a Disneyland Paris in compagnia del figlio Santiago, per una gita fuori porta. Il conduttore ha approfittato dell’apertura del parco divertimenti per una vacanza spensierata padre-figlio, documentando su alcune Instagram stories la loro esperienza e condividendo un video ironico in cui si mostra… preoccupato: “Alla fine ti fingi morto“.

Stefano De Martino e Santiago a Disneyland Paris

Stefano De Martino e il figlio Santiago sono inseparabili e insieme condividono ogni tipologia di esperienza. Ultima, in ordine cronologico, è una scappatina in terra francese presso uno dei parchi divertimenti più belli del mondo: Disneyland Paris.

Una gitarella fuori porta organizzata all’ultimo dall’accoppiata padre-figlio, che ha approfittato della nuova apertura del parco per concedersi una vacanza all’insegna dell’adrenalina e del divertimento.

Il conduttore, reduce da una trionfale stagione in tv a suon di successi e grandi ascolti, si gode ora il suo tempo assieme al figlio Santiago. Ma non rinuncia a condividere sul proprio profilo Instagram ogni dettaglio di questa esperienza a Disneyland. Attraverso alcune stories l’ex ballerino condivide scatti mozzafiato del parco divertimenti, ma anche un video tutto ironia e risate: al centro il divertimento sfrenato del figlio Santiago.

Stefano De Martino preoccupato: “Alla fine ti fingi morto“

Stefano De Martino, nel video condiviso con i fan su Instagram, annuncia con grande ironia una bella e una brutta notizia: “Bella notizia: ha riaperto Disneyland. Tutto bellissimo, non vedevamo l’ora. Brutta notizia per me: mio figlio da quest’anno supera il metro e 30. Ciò significa che se prima del metro e 30 i bimbi hanno accesso solo alle attrazioni come trenini ed elefantini, dopo il metro e 30 cominciano tutte quelle attrazioni che decollano, tracollano… Dove all’inizio credi di morire, a metà speri di morire, e alla fine ti fingi morto quando lui ti chiede di rifarlo ancora e ancora e ancora e ancora“.

Parole di un padre sfinito, stremato per gli adrenalinici giri in giostra fortemente voluti dal figlio. Ora che il ‘piccolo’ Santiago ha superato il metro e 3o di altezza, per lui il divertimento è doppio poiché può godere di attrazioni decisamente più spericolate. Con buona pace di papà Stefano, accompagnatore d’eccezione delle sue avventure in quel di Disneyland.