La domenica sera di Rete 4 propone un film drammatico dai tratti action con Nicolas Cage tra i protagonisti. La pellicola Vendetta – Una storia d’amore viene trasmessa domenica 20 giugno 2021 alle ore 21:20 sulla rete Mediaset. Tutto sulla trama ed il cast del film.

Vendetta – Una storia d’amore: il cast del film che propone Rete4

Vendetta – Una storia d’amore (dal titolo in lingua originale di Vengeance: A Love Story) è un film thriller statunitense rilasciato ne 2017 e diretto da Johnny Martin, regista degli Stati Uniti d’America che vanta una collaborazione con l’apprezzato Al Pacino in un altra sua pellicola dal titolo Hangman – Il gioco dell’impiccato.

Il film è basato sul romanzo Rape: A Love Story della scrittrice Joyce Carol Oates pubblicato a suo tempo nel 2003 e racconta un complicato caso giudiziario che porterà a risvolti inaspettati.

Il cast del film vede come protagonista Nicolas Cage, volto noto dei film action d’oltreoceano, che qui interpreta un poliziotto e veterano della Guerra del Golfo di nome John Droomor. Anna Hutchison interpreta invece Teena Maguire madre di Bethie, recitata dalla giovanissima attrice Talitha Bateman. Gli alti attori presenti nel cast sono Deborah Kara Unger e Don Johnson.

Vendetta – Una storia d’amore: la trama della pellicola in onda domenica 20 giugno

Teena Maguire e sua figlia Bethie stanno attraverso un parco in tranquillità quando vengono raggiunte da una banda di ragazzi sotto l’effetto di droga che prendono con forza la madre e ne abusano sotto gli occhi della figlia. La ragazzina dopo aver visto la madre lasciata a terra e priva di sensi riesce ad imbattersi in John Dromoor, agente di polizia e veterano di guerra, che aiuta la donna a rimettersi in piedi.

L’uomo prende a cuore la vicenda della donna quando capisce che all’inizio del processo contro i suoi aggressori loro possono avere le possibilità di farla franca.

Jhon deciderà dunque di fare di tutto per punire la banda anche a costo di usare dei mezzi poco leciti.