Elisabetta Canalis ha dedicato un dolcissimo messaggio al marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. L’occasione è la festa del papà, che in America si celebra tradizionalmente la terza domenica di giugno. Per questa evenienza l’ex Velina ha riempito di affetto il marito con scatti di famiglia e un messaggio prontamente condivisi sul proprio profilo Instagram.

Elisabetta Canalis festeggia il marito Brian Perri

Elisabetta Canalis ha voluto condividere su Instagram una dolcissima dedica al marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia risiede ormai da anni in America, nella quale hanno costruito il proprio nido d’amore.

Assieme alla figlia Skyler Eva formano una famiglia ricca di affetto e di amore, come testimoniano gli scatti condivisi su Instagram dall’ex Velina in occasione della festa del papà. A differenza dell’Italia, così come di molti altri Paesi europei e non solo, il giorno in cui vengono celebrati tutti i papà d’America non è il 19 marzo bensì la terza domenica di giugno.

Quest’anno l'”Happy father’s day” è stato festeggiato dunque domenica 20 giugno ed Elisabetta Canalis non ha voluto far mancare il proprio pensiero al padre di sua figlia. “Felice festa del papà cuore mio.

Sei il miglior papà che potessimo mai chiedere e siamo così fortunate ad averti nella nostra vita ogni giorno“, la dolcissima dedica scritta in inglese per il suo Brian. Al termine del messaggio una specificazione: “Oggi in America si celebra la festa del papà“.

Elisabetta Canalis e la dolce dedica su Instagram

Elisabetta Canalis, a corredo del messaggio, ha postato una serie di scatti di famiglia. Cornici meravigliose che vedono l’ex Velina con il marito Brian e la loro piccola Skyler Eva in giardino e al mare, ma anche gli scatti più emozionanti della nascita e dell’infanzia della principessina di casa.

Un regalo certamente gradito da parte di Brian Perri, il chirurgo italo-americano che ha fatto breccia nel cuore dell’ex Velina. Nel settembre 2014 la coppia si è sposata e l’anno dopo è nata la loro Skyler Eva a Los Angeles. E proprio in terra americana hanno deciso di prendere casa e di dare forma ai loro sogni: quelli di una famiglia nutrita di amore e sorrisi.