Flora Canto ed Enrico Brignano saranno presto genitori del loro secondo bebè, Niccolò, la cui nascita avverrà tra poche settimane. La conduttrice è stata raggiunta dal settimanale DiPiù, rilasciando un’intervista nella quale ha raccontato tutte le emozioni per l’imminente nascita del secondogenito e ha rivelato di volersi sottoporre a un parto cesareo programmato.

Flora Canto presto mamma di Niccolò

Gravidanza agli sgoccioli per Flora Canto che, presumibilmente tra poche settimane, diventerà mamma del secondogenito Niccolò. Grande gioia dunque per la popolare attrice e conduttrice e per il comico Enrico Brignano, con il quale è fidanzata dal 2014 e dal quale ha avuto la prima figlia Martina nel 2017.

La coppia è pronta ad accogliere nella loro famiglia il secondo frutto del loro amore, Niccolò, e i due non stanno più nella pelle.

Flora Canto, intervistata dal settimanale DiPiù, ha raccontato tutte le proprie sensazioni a riguardo rilasciando anche alcune novità sull’imminente gravidanza. A cominciare dalla modalità di parto: la conduttrice ha scelto infatti un cesareo programmato, che le consentirà dunque di decidere anticipatamente il taglio cesareo. Una scelta dettata dalla necessità di non incorrere in rischi dopo quello della prima gravidanza, quando la piccola Martina nacque con due giri di cordone ombelicale attorno al collo.

Flora Canto in vacanza con la figlia Martina

Flora Canto, in attesa del lieto evento, si sta godendo alcuni giorni di vacanza proprio in compagnia della piccola Martina. La comica ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono al mare assieme alla primogenita e, in evidenza in primo piano, il pancione. La gravidanza è ormai agli sgoccioli e, prima di prepararsi al grande evento, si è concessa qualche giorno di relax.

“Summer 2021.

Niente filtri..solo la pancia“: questo il messaggio della Canto, accompagnato da alcune fotografie insieme a Martina ed altre che la ritraggono in tutto il suo splendore. Tantissimi i messaggi di affetto dai volti noti dello spettacolo. Matilde Brandi commenta: “Amore tu sei bellissima ma devo dire adesso straordinariamente bella“. Anche Patrizia Pellegrino la riempie di elogi, mentre Monica Leofreddi posta un semplice cuore nel quale però è racchiusa tutta la gioia per l’imminente evento che coinvolgerà l’amica Flora. Per la comica un bagno di affetto dalle colleghe e amiche, in attesa dell’arrivo del piccolo Niccolò.

