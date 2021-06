Can Yaman e la sua nuova soap turca tornano nuovamente con la loro striscia settimanale per la gioia degli spettatori di Canale5. Mr. Wrong – Lezioni d’amore è pronto a fare compagnia ai fan a partire da oggi lunedì 21 giugno fino a 25 giugno quando andranno in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset gli appuntamenti quotidiani delle ore 14:45 ai quali si aggiunge quello speciale in prima serata di oggi lunedì 21 giugno alle ore 21:30. Tutte le trame dei 6 episodi di questa settimana.

Le anticipazioni di Mr. Wrong – Lezioni d’amore

Anticipazioni puntata di lunedì 21 giugno ore 14:45

Ezgi si lancia in pensieri sul passato dopo aver visto dopo aver visto Yesim ed Özgür insieme.

Yesim le sta provano tutte per far vacillare Özgür, che però ancora non cade tra le sue grinfie. Il giorno dopo Ezgi cerca di far ingelosire Özgür dicendogli di aver passato la serata con Serdar, con l’uomo che di contro le confessa che ha passato la serata con Yesim. Cansu fa la misteriosa con Levant, dato che non vuole confessargli che sta prendendo lezioni private di nuoto. Ozan nel tentativo di conquistare Deniz convince Özgür ad andare a vedere le ragazze in palestra.

Anticipazioni puntata di lunedì 21 giugno ore 21:30

Ozan ha convito Özgür ad andare in palestra ma la sua tattica per avvicinare Deniz non porta i frutti sperati.

Intanto Ezgi rifiuta Serdar che la invita ad uscire dicendo di essere impegnata nel week-end con la serata latina. Ezgi si spaccia a Serdar di essere una ballerina di tango, senza però conoscere un passo. Presa dal panico comincia a cercare un maestro che le insegni il tango in 4 giorni.Ci penserà ovviamente Özgür che è un bravissimo ballerino di tango e le insegnerà qualcosa. E cosi passano i giorni ad esercitarsi avvicinandosi ancora di più.

Prima della serata Ozan organizza una lezione di cucina invitando le ragaze ed il suo amico.

Sarà l’occasione per vedere una sorta di gara di gelosia con Irem, Yesim, Ezgi e Deniz che si contenderanno le attenzioni degli uomini. Yesim ed Ezgi vogliono entrambe Özgür tutto per loro. Irem dopo aver bevuto un drink a base di peperoncino, deve correre all’ospedale perché allergica e li ritrova Serdar, il suo ex. Intanto Gizem approfitta della serata e chiama Soner, dicendogli di venire perché cosi avrà occasione di parlare con Ezgi e riconquistarla. Intanto grazie ad un amico in comune, Ozan e Deniz scoprono di aver frequentato lo stesso liceo.

Scatta tra loro una scintilla e si lasciano cullare dai vecchi ricordi.

Ezgi ed Özgür si lasciano travolgere dalla passione del tango mettendo in pratica le lezioni. Soner arriva alla serata per parlare con Ezgi del loro rapporto ma al rifiuto della ragazza si ingelosisce e la prende per un braccio. Özgür interviene tirandogli un pugno e portandola a casa. Ezgi ed Özgür si avvicinano molto dopo questo spiacevole episodio e mentre sono sul punto di baciarsi ecco che arrivano Serdar e Yesim. I due sono molto infastiditi dalla loro vicinanza e cercheranno di fare di tutto per conquistarli ma lo stesso Ozgur dice alla donna di non provare nulla per lei.

Anticipazioni puntata di martedì 22 giugno ore 14:45

Nevin è intenzionata a far demordere Ezgi ed Özgür, ma visto che con la figlia non riesce ad ottenere risultati, decide di andare in ospedale e parlare con Özgür per dirle di lasciare la ragazza. Per fortuna Cansu la vede e dopo aver capito le sue intenzioni la blocca e chiama Ezgi. Nel frattempo anche Sevim passa all’attacco e chiede ad Özgür di cenare tutti insieme, ma lui le dice che Ezgi non potrà esseri perché è andata a Bursa a trovare i genitori. Ezgi si trova costretta a raccontare la verità sulla finta relazione con Özgür.

Nevin rimane molto delusa dal comportamento della figlia. Ezgi disperata si confida con Özgür, che si sente in colpa di aver rovinato il loro rapporto, decide cosi di parlare con i genitori di Ezgi. Cansu cerca di convincere Nevin che il vero Serdar in realtà é un bravo ragazzo ed é perfetto per sua figlia, cosi lo invita alla festa a sorpresa per il compleanno di Ezgi.

Anticipazioni puntata di mercoledì 23 giugno ore 14:45

Ora che la verità é venuta a galla, Ezgi ed Özgür capiscono di provare dei sentimenti l’uno per l’altro, e quello che era partito come un falso fidanzamento si é trasformato in qualcosa di reale. Ozan e Deniz cenano insieme e finalmente Deniz sembra mostrarsi più disponibile. Per uno strano scherzo del destino Nevin e Sevim scoprono che i loro figli sono vicini di casa e iniziano a litigare animatamente, insultandosi a vicenda. Intanto Ezgi ed Özgür, passano la serata insieme e finalmente si danno il loro primo bacio.

Anticipazioni puntata di giovedì 24 giugno ore 14:45

Dopo la cena Ozan riaccompagna Deniz a casa, pare che le speranza dell’uomo sia finalmente positiva. Nel frattempo il portiere del palazzo di Ezgi ed Özgür, li avvisa del litigio e loro corrono a casa. A questo punto anche Sevim e Fitnat vengono a sapere del finto fidanzamento. Intanto Özgür sta organizzando una sorpresa e Serdam si offre di pianificare una festa per il compleanno di Ezgi. Levant si é finalmente deciso a dire tutto a Zaynep sulla relazione tra lui e Cansu, avrà convinto la figlia?

Anticipazioni puntata di venerdì 25 giugno ore 14:45

Özgür approfitta di ogni momento per restare solo con Ezgi, ma vengono continuamente interrotti senza lasciare ai due il modo di chiarire e ripartire magari senza fingere. Intanto Nevin è soddisfatta dei preparativi per la festa di Ezgi, di cui si è occupato Serdar. Özgür ha preparato una serata romantica per Ezgi, ma Cansu e Deniz la convincono a cenare prima tutte insieme, ma senza Özgür che non reputano giusto per lei. Serdar è pronto per sfoderare tutte le sue armi per conquistare la bella Ezgi, regalandole una collana preziosa per il compleanno.