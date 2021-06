Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono una coppia? È un video, condiviso su Instagram dall’ex re dei paparazzi, a sganciare la bomba sul presunto fidanzamento con l’ex tronista di Uomini e donne. Nelle immagini, che riprendono una verifica notturna della casa di Corona da parte di un gruppo di poliziotti, si intravede una ragazza che ha tutta l’impressione di essere la Codegoni. “È la mia fidanzata“, esclama il ragazzo.

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni fidanzati?

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, la coppia che non ti aspetti. È l’ex re dei paparazzi ad aver lanciato il gossip sul presunto fidanzamento con l’ex tronista di Uomini e donne.

In un video condiviso su Instagram, Corona ha mostrato le immagini di una verifica notturna della sua casa da parte di un gruppo di poliziotti. Gli agenti, come mostra il video realizzato da una delle persone con cui Corona stava passando la serata, sono arrivati sino a casa sua a seguito di una segnalazione dei vicini di casa per schiamazzi notturni.

L’incursione della polizia in casa sua ha portato Fabrizio Corona ad alzare la voce difendendo le sue ragioni, per poi condividere su Instagram il video dell’aspro confronto con gli agenti. Ma a catalizzare l’attenzione non è soltanto il duro scontro, bensì la presenza a casa Corona di una ragazza.

Non una ragazza qualunque ma, come sembrerebbe dai lineamenti e dai vestiti precedentemente sfoggiati su Instagram, si tratterebbe di Sophie Codegoni.

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni: gli indizi

Inquadrata nel video condiviso da Fabrizio Corona, si nota la ragazza seduta ad assistere al duro confronto tra l’ex re dei paparazzi e i poliziotti. E ad avvalorare la tesi legata al presunto fidanzamento dei due è lo stesso Corona che, giustificando la presenza dei suoi ospiti a casa, spiega: “Non stiamo violando le regole del Covid perché siamo 4: c’è la mia fidanzata e che quindi è convivente.

Gli altri non sono pregiudicati. Non stiamo violando nessuna regola“.

La ragazza immortalata nel video, dunque, è la fidanzata di Fabrizio Corona. E tutti gli indizi portano a Sophie Codegoni. Non solo le coincidenze legate all’assoluta somiglianza e ai medesimi vestiti sfoggiati su Instagram, ma anche la stessa compagnia di amici che i due ultimamente frequentano. Tanti gli indizi social, in attesa di un riscontro effettivo da parte dei diretti interessati.

