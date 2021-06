Martedì 22 giugno 2021 ci sarà un grande ritorno in tv su Italia1 con la riproposizione del primo capitolo di una delle saghe più apprezzate degli ultimi anni. Hunger games andrà in onda a partire dalle 21:20 e darà via al ciclo dei martedì sulla rete Mediaset in compagnia dell’intera saga dedicata ai crudeli giochi tra distretti. La trama, il cast e le curiosità del film con Jennifer Lawrence.

Hunger games: le curiosità ed il cast del film che ha lanciato Jennifer Lawrence

Hunger Games (in lingua originale The Hunger Games) è un film del 2012 diretto dal regista Gary Ross. La pellicola, come l’intera saga, è la trasposizione cinematografica della serie di romanzi di fantascienza ambientati in un futuro distopico scritti da Suzanne Collins, ricordata maggiormente proprio per queste opere.

Il film ebbe un grande impatto sui giovani appassionati della saga che addirittura arrivarono a creare un sito ad hoc dal nome panemoctober.com che incitava i fan ad iscriversi per venire successivamente assegnati ad uno dei 12 stati che compongono Panem, la nazione nella quale sono ambientate le gesta dei tributi che lottano per la loro sopravvivenza e per l’affermazione del loro distretto.

Katniss Everdeen, il tributo intorno al quale ruota tutta la storia, ha 16 anni ed una ragazza coraggiosa e sveglia che è interpretata da Jennifer Lawrence.

S racconta che l’attrice, che vanta una fama mondiale ed è qui nel film che l’ha fatta affermare a livello internazionale, avesse delle remore nell’accettare un ruolo così tanto action nonostante fosse una grande fan del romanzo. Ma dopo le indecisioni prese parte al film, per il quale si è preparata duramente nelle fasi preliminari dovendo sostenere un duro allenamento che comprendeva l’arrampicata, il combattimento, il parkour, lo yoga e ad una vera e propria formazione acrobatica.

Attorno al suo personaggio ruotano quelli interpretati da Josh Hutcherson (Peeta Mellark) e Liam Hemsworth (Gale Hawthorn) che nel corso della saga si batteranno sa per i distretti che per il suo cuore. Compongono il cast stellare anche Lenny Kravitz, cantante ed attore all’occorrenza, e Woody Harrelson.

Hunger games: la trama della pellicola

Panem è uno Stato composto da 12 distretti che vive in un futuro distopico caratterizzato dalla centralizzazione del potere e dalle scarsità di risorse per i più deboli e poveri. In questo contesto brutale che privilegia il bene di pochi a discapito di tanti il governo centrale organizza ogni anno gli Hunger Games, un’occasione per immolare in diretta tv 24 giovani in nome della forza dei potenti, per continuare a sedare le rivolte che vendono ormai in tumulto Panem.

La 74esima edizione dei giochi diverrà l’occasione per alimentare il fuoco della rivolta grazie a Katniss, una giovane sveglia e coraggiosa che si propone in maniera volontaria di partecipare al posto della sorella che era stata selezionata inizialmente. Con l’aiuto di Peeta e con la supervisione di un vincitore degli Hunger Games del passato sovvertirà le regole dei giochi e si imporrà come una nuova speranza per Panem.