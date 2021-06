Gravissimo incidente in autostrada sulla A1 tra Piacenza sud e Fiorenzuola; due camion e un automobile sono rimasti coinvolti in un gravissimo scontro che ha causato morti e feriti. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso tra vigili del fuoco, 118 e Polizia Stradale.

Al momento il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, Autostrade ha diramato una comunicazione in merito alla viabilità, consigliando di uscire a Piacenza sud, percorrere la statale 9 – Via Emilia e rientrare poi a Fiorenzuola in direzione Bologna, e optare per il percorso inverso per chi viaggia verso Milano.

Incidente in autostrada: ci sono vittime

L‘incidente in autostrada sulla A1 è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 22 giugno sulla A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, altezza chilometro 67 a Cadeo, in direzione Milano.

L’impatto ha coinvolto un camion, un camion cisterna e i veicoli a seguito; a causa del violento scontro i veicoli hanno preso fuoco.

Nell’incidente sono rimaste uccise due persone, si tratta degli autisti dei camion, mentre feriti lievi i due occupanti dell’auto. Al momento il traffico è stato deviato su entrambe le corsie di marcia.

Una prima dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni sulle dinamiche (ancora al vaglio) dell’incidente tra due tir sulla A1, l’esplosione sarebbe avvenuta a seguito di un tamponamento a catena.

All’interno dell’autocisterna c’era GPL e da lì si sarebbe innescata l’esplosione.

All’interno dell’automobile, rimasta anch’essa coinvolta nell’incidente, c’erano due turiste tedesche che sono riuscite ad uscire in tempo dal mezzo. Nulla da fare invece per i conducenti degli automezzi.

Le immagini del drammatico incidente sulla A1

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno condiviso il video delle operazioni di soccorso. Le immagini sono drammatiche; in lontananza si vede l’enorme colonna di fumo innalzarsi dalla strada, i resti ormai carbonizzati di tutti i veicoli coinvolti e ancora uomini intenti a portare a termine le operazioni di spegnimento.

Guarda il video: