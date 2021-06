Avanzano senza sosta su Canale 5 i martedì in compagnia di New Amsterdam, la serie medicale che continua ad andare in onda con la sua terza stagione in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia di Mediaset. Martedì 22 giugno 2021 continuano le vicende del dottor e direttore Max Goodwin con i 3 nuovi episodi che andranno in onda a partire dalle 21:30. Le anticipazioni della trama degli episodi che vedremo martedì 22 giugno.

New Amsterdam torna oggi in onda su Canale 5 con 3 nuovi episodi

Il dottor Max Goodwin continua ad essere al centro delle vicende di uno degli ospedali più vecchi e conosciuti degli Stati Uniti, il New Amsterdam, del quale è allo stesso tempo il direttore, che dà il nome anche a tutta la serie.

Il direttore dell’ospedale continuerà ad occuparsi della gestione dell’ospedale e a curare i nuovi pazienti immerso in un contesto complicato dalla pandemia di Covid19, che noi tutti stiamo attraversando nella realtà. Grande sarà ancora la sua voglia di portare a termine la sua missione: riformulare la struttura con delle nuove metodologie per mettere l’ospedale al passo con i tempi.

Continua quindi la trasmissione della terza stagione con i 3 nuovi episodi in prima visione assoluta che narrano le vicende del New Amstardam.

Appuntamento per i telespettatori italiani con la serie tv è per martedì 22 giugno, come d’abitudine su Canale 5.

New Amsterdam: le anticipazioni di martedì 22 giugno

Il primo episodio della serata avrà il titolo di Scelte radicali. Max sarà alle prese con una paziente nativa americana che fatica ad accettare le cure che il direttore le propone. La stessa propone quindi di accettare la flebo che dovrebbe farle il dottore in cambio del cambio nome del New Amsterdam, che per lei è sinonimo di dolore a causa del richiamo agli olandesi che falcidiarono la sua popolazione.

Lo stesso ospedale è alle prese con una riformulazione che toglierà forze al reparto di oncologia mandando Helen su tutte le furie. Lauren e Floyd invece scoprono una nuoa forma d’amore grazie ad un paziente che prenderanno in cura.

Calo di pressione è il titolo del secondo episodio di serata. Il direttore Max si pone il problema dell’impatto ambientale del suo ospedale cercando una strategia per diminuire le emissioni nocive. Organizza una campagna per combattere il cambiamento climatico attraverso il lancio di misure più sostenibili che però si scontrano con la prassi dei medici che vedono cambiate alcune loro prassi.

Max se la dovrà vedere quindi con Sharpe che gli darà contro ma che alla lunga dovrà accettare le nuove politiche ambientali del direttore.

L’ultimo episodio con l’appuntamento settimanale di New Amsterdam si intitola Quando crolla tutto. I pazienti ed i dottori dell’ospedale si trovano in una brutta situazione: a causa del crollo del soffitto del Pronto Soccorso sono entrati a contatto con una sostanza nociva. Tutti i coinvolti dovranno prendere le giuste contromisure mentre il direttore cercherà di capire a cosa è dovuto l’accaduto.

La sostanza nociva metterà in pericolo di vita anche una paziente arrivata al Pronto Soccorso che i medici faticheranno a capire come curarla.

Max concluderà questa difficile giornata con una brutta notizia ricevuta da sua suocera.