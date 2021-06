Se mi lasci non vale viene messo in onda da Rete4 nella prima serata di martedì 22 giugno 2021. La commedia italiana, che ricalca il titolo di un grande successo della musica italiana, vede un cast composto da tanti volti noti della comicità italiana partendo dall’attore napoletano, e per l’occasione regista, Vincenzo Salemme. Tutte le informazioni sulla pellicola.

Se mi lasci non vale: il cast del film in onda su Rete4 martedì 22 giugno 2021

Se mi lasci non vale è un film commedia del 2016 scritto e diretto da Vincenzo Salemme, che nel film ha dunque una doppia veste in quanto protagonista delle vicende.

Questo lavoro non è la prima occasione nella quale l’attore napoletano passa dietro alla macchina da presa, ritornando a dirigere un film a due anni dalla sua ultima fatica del 2014 dal titolo …E fuori nevica.

Nel cast di questa commedia compaiono Paolo Calabresi ad interprete di Paolo, che inciampa nella vita di Vincenzo e come lui condivide il fatto di essere stato lasciato da sua moglie. Le due donne che mettono in moto questo film sono Federica e Sara, interpretate rispettivamente dalle attrici e cantanti napoletane Tosca d’Aquino e Serena Autieri. Nei panni di Alberto vi è invece il grande caratterista Carlo Buccirosso, che nel tempo si è consolidato come spalla comica proprio dell’amico Vincenzo Salemme.

Se mi lasci non vale: la trama della commedia di Vincenzo Salemme

Vincenzo e Paolo non si conoscono minimante ma condividono la stessa dolorosa situazione: sono stati appena mollati dalle rispettive mogli Sara e Federica. Un giorno i due si incontrano per caso e dopo aver capito di stare a passare lo stesso brutto periodo decidono di architettare un piano per vendicarsi delle ex compagne: fare innamorare la propria ex moglie dall’altro uomo in modo poi da lasciarle portando a termine la loro vendetta.

Le cose però non fileranno così lisce innescando una serie di equivoci che vedranno Vincenzo addirittura fare l’autista ad uno strano personaggio di nome Alberto, uno squattrinato attore in cerca di fama che vorrà aiutarlo a tutti i costi pur di fare qualcosa in vita sua.