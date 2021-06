L’estate di Rai1 si appresta a partire con una offerta ricca di novità e fresca nei contenuti. È tutto pronto per il debutto di Estate in diretta, la versione per la stagione più calda del format La vita in diretta, che accompagnerà i telespettatori con il suo racconto di notizie, con tante rubriche e le immancabili interviste. Tutto quello che c’è da sapere sul programma che vedrà alla conduzione la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Estate in diretta: il racconto di quello che succede in estate

Con l’arrivo della nuova stagione cambiano i programmi ed i palinsesti delle reti tv, sempre pronte ad offrire ai propri telespettatori un’offerta al passo con i tempi che posa soddisfarli.

Rai1 non fa eccezione e dalla prossima settimana vedrà la partenza di tanti nuovi show che allenteranno il pubblico durante l’estate.

Un’importante novità, che rappresenta in realtà un ritorno, è rappresentata da Estate in diretta. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, a partire dal 28 giugno 2021, con due fasce orarie: una prima parte dalle ore 15.45 alle 16.30, e la seconda parte invece dalle ore 16.45 alle 18.40.

Roberta Capua e Gianluca Semprini alla conduzione

Rai1 racconterà dunque l’estate della ripartenza con il suo classico programma estivo, che per l’occasione cambia nome e torna al vecchio Estate in diretta.

La conduzione di questa edizione è affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini, una coppia di sicuro affidamento ed esperienza, che sarà alla guida di un format che si pone l’obiettivo di raccontare quello che succede in Italia durante l’estate anche se non mancheranno le interviste, le classiche rubriche ed i tanti ospiti in studio.

Il racconto si avvarrà anche dei tanti inviati sparsi nel nostro Paese che racconteranno la cronaca e gli approfondimenti del giorno, per tenere gli spettatori sempre al passo con l’attualità.

Non mancheranno nemmeno i momenti di svago con inframezzi simpatici e divertenti per fare compagnia in maniera allegra a chi guarda da casa, che sarà sicuramente pronto a vivere al meglio quello che promette di essere il racconto di un momento di ripartenza e rinascita.