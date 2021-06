Italia1 per la prima serata di mercoledì 23 giugno 2021 continua a proporre il ciclo di film dedicati al trio comico più amato del cinema italiano. Aldo, Giovanni e Giacomo tornano in televisione per fare compagnia in questa calda estate al pubblico della rete Mediaset con il film Il ricco, il povero e il maggiordomo. Tutto sulla trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: il cast e le curiosità del film

Il ricco, il povero e il maggiordomo è un film del 2014 dove il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo, con l’aiuto di Morgan Bertacca, passa dietro la macchina da presa per dirigere il film.

Il regista Bertacca ha collaborato in più occasioni con i comici partecipando anche alla regia di Ammutta Muddica al cinema e a quella di Fuga da Reuma Park.

Nel cast del film oltre ai componenti del trio ci sono anche l’attore di teatro e cinema ed anche doppiatore doppiatore Massimo Popolizio che qui è padre Amerigo, la grande interprete Giuliana Lojodice ad interpretare la mamma di Aldo e l’affascinante Francesca Neri nei panni di una donna di affari di nome Assia.

Il ricco, il povero e il maggiordomo: la trama della pellicola

Giacomo Maria Poretti è un ricco uomo d’affari che lavora nella finanza ed all’inizio del film si lancia in un investimento non del tutto sicuro in uno stato africano.

Vive felicemente con la moglie ed il figlio ed ha un fidato collaboratore di nome Giovanni che gli fa da maggiordomo ed autista. La sua vita però precipita quando un giorno prima finisce per investire con la sua auto il malcapitato Aldo e poi finisce in bancarotta per l’investimento fatto in Burguni.

Ridotto sul lastrico è costretto a sfruttare quello che ha per le mani: la collaborazione di Giovanni e il nuovo “amico” Aldo. I tre saranno protagonisti di una sorta di risalita che più che riconquistare il danaro perduto dall’uomo d’affari farà invece capire a tutti e tre il valore delle cose che davano per scontato: Giacomo ritrova la sua famiglia, Giovanni capisce di doversi finalmente accasare con la sua storica fidanzata e Aldo ritrova il rapporto perso con le donne anche se deve salutare quella più importante della sua vita.