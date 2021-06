È scomparsa nella sua casa di Napoli Diana De Feo, giornalista ed ex senatrice del Popolo della Libertà, nonché moglie di Enrico Fede. De Feo è mancata all’età di 84 anni e domani si celebreranno i suoi funerali al Vomero, quartiere dove risiedeva. Giornalista di lungo corso, è stata inviata del Tg1 e volto della rubrica Almanacco del giorno dopo.

Diana De Feo, scomparsa la moglie di Emilio Fede

La giornalista Diana De Feo si è spenta all’età di 84 anni nella sua casa al Vomero di Napoli. Il grave lutto è stato commentato dal marito Emilio Fede a Italpress, annunciando i funerali che si terranno domani: “Era la mia vita“.

De Feo e il giornalista, che domani compirà 90 anni, si sono sposati nel 1964 e sono stati insieme per più di mezzo secolo. Insieme hanno avuto due figlie e vari nipoti.

Chi era la giornalista Diana De Feo

Nata il 9 marzo 1937 a Torino da una famiglia di origini napoletane, la giornalista era figlia di Italo De Feo, scrittore e giornalista, uno dei primi direttori della Rai e collaboratore di Palmiro Togliatti. Per 20 anni, dal 1976 al 1996, Diana De Feo ha condotto la rubrica del Tg1, Almanacco del giorno dopo, ed è stata inviata per la stessa testata giornalistica.

Proprio durante una trasferta a Torino per un servizio incontrò Emilio Fede, a quel tempo corrispondente dalla città sabauda.

L’elezione a senatrice

Diana De Feo si è candidata al Senato nel 2008 su invito di Silvio Berlusconi per il Popolo della Libertà, per cui è stata membro della 7ma Commissione permanente (Istruzione pubblica e beni culturali), della Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi e del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione. Nel 2013 ha scelto di non ricandidarsi.

I messaggi di cordoglio dalla politica

Colleghi della giornalista ed ex senatrice hanno espresso il loro cordoglio per la sua morte.

Renato Brunetta ha scritto su Twitter: “Si è spenta l’amica Diana de Feo. La malattia ha portato via con sé una giornalista di lunga fama e una collega straordinaria, eletta senatrice del Pdl in Campania nel 2008. Sono vicino ad Emilio e alle figlie Simona e Sveva. A loro va un mio affettuoso e sentito abbraccio“.

Parole a cui fa eco Gianfranco Rotondi: “Addio a Diana De Feo,dolcissima collega e consorte amatissima di Emilio Fede“.