Per la prima serata di mercoledì 23 giugno 2021 Rai2 propone un thriller intenso e pieno di colpi di scena. Ricetta per un inganno va in onda a partire dalle ore 21:20 sul secondo canale delle reti Rai e racconta la storia di Vanessa, una giovane mamma che si diverte ad essere una influencer, che si imbatte in quella che dice di essere la madre biologica di sua figlia adottiva.

Ricetta per un inganno: una storia piena di segreti e tensioni

La serata di Rai2 oggi si colora di thriller e propone a partire dalle 21:20 un film in prima visione assoluta. La pellicola Ricetta per un inganno vede al centro dell’attenzione le vicende di Vanessa e Mark, una coppia giovane che da poco è riuscita nel loro sogno di adottare una bambina ed aprire un ristorante grazie alla passione per la cucina.

La piccola, di nome Lacy, sarà al centro di una contorta disputa tra Vanessa e la madre biologica di nome Taryn. Vanessa è una giovane mamma al passo con i tempi che, grazie alla sua professione di cuoco ha iniziato ad avere un seguito di tutto rispetto sui social, e si diverte a condividere con loro sia le sue ottime ricette che i dettagli della sua vita privata.

Questo appiglio diventa il pretesto per uno dei suoi tanti follower di cogliere degli informazioni utili alla sua causa e a trasformarsi nella peggiore degli stalker.

Taryn infatti, seguendo i contenuti della chef, riesce a capire che Vanessa ha adottato sua figlia che le era stata precedentemente tolta dai servizi sociali e che vorrebbe riprendersi a tutti i costi.

La misteriosa uccisione dell’aiuto cuoco di Vanessa forniranno l’occasione a Taryn di avvicinarsi alla famiglia prendendone il posto e usando questa opportunità cercherà di mettere in atto un piano veramente crudele pur di riavere tra le sue braccia la piccola Lacy.

Il cast

Stando a quanto viene riportato, la pellicola in onda questa sera vede nel cast: Bree Williamson, Sarah Lind, Annelise Pollmann, Adam Hurtig.