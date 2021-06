Oggi giovedì 23 giugno 2021 ci sarà il secondo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto. Nuova occasione per i giocatori in compagnia delle combinazioni sulle ruote più amate dagli italiani. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 nelle tre sedi di Roma, Napoli e Milano. I numeri arriveranno come sempre a partire dalle ore 20:00, come chi le segue da tempo sa certamente e potrà verificarli anche sul nostro giornale The Social Post.

Le combinazioni di martedì 22 giugno 2021.

Lotto: i dati dell’estrazione di martedì 22 giugno 2021

Seconda giornata della settimana in compagna dei numeri del Lotto con le combinazioni di giovedì 24 giugno 2021, gestite come sempre da Lottomatica e che continuano ad appassionare i tanti giocatori che sfidano la dea bendata.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

RUOTE 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 38 69 47 22 46 CAGLIARI 84 37 9 20 5 FIRENZE 65 83 1 8 46 GENOVA 44 41 67 54 77 MILANO 5 78 84 60 89 NAPOLI 88 32 53 54 86 PALERMO 3 31 67 21 7 ROMA 13 86 2 24 83 TORINO 45 64 89 7 74 VENEZIA 63 64 21 27 53 NAZIONALE 2 17 19 70 41

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 22 giugno 2021

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,184 108.161,00 € BASILICATA 1,385 32.071,00 € CALABRIA 4,049 154.708,00 € CAMPANIA 49,237 604.359,00 € EMILIA ROMAGNA 10,459 361.425,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,166 92.937,00 € LAZIO 12,569 450.925,00 € LIGURIA 3,510 130.192,00 € LOMBARDIA 29,485 1.019.407,00 € MARCHE 3,370 114.056,00 € MOLISE 708 14.277,00 € PIEMONTE 11,855 415.439,00 € PUGLIA 12,333 373.504,00 € SARDEGNA 4,744 173.513,00 € SICILIA 12,773 571.033,00 € TOSCANA 5,969 243.886,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,642 53.766,00 € UMBRIA 1,594 46.789,00 € VALLE D’AOSTA 325 8.839,00 € VENETO 11,998 412.329,00 €

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.