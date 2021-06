Su Italia1 continua il ciclo di film dedicato alle commedie con Robert De Niro e Ben Stiller. I due attori sono di nuovo i protagonisti di Mi presenti i tuoi?, sequel della fortunata commedia Ti presento i miei, dove interpretano nuovamente un suocero tropo esigente ed un genero totalmente diverso da come lui se lo aspettava per sua figlia. L’intero cast, la trama e le curiosità del film in onda giovedì 24 giugno 2021 su Italia1.

Mi presenti i tuoi?: le curiosità ed il cast del film in onda su Italia1

Mi presenti i tuoi? (dal titolo in lingua originale di Meet the Fockers) è una pellicola del 2004 diretto dal regista Jay Roach .

Il film è il sequel di Ti presento i miei del 2000 e ci mostra le vicende dei personaggi qualche tempo dopo il promo capitolo.

Il regista statunitense Jay Roach ha curato anche il primo lavoro della saga ma si era già imposto all’attenzione del pubblico per i due film da lui diretti sul personaggio sopra le righe e tutto da ridere di Austin Power, precisamente negli episodi di Il controspione e La spia che ci provava.

Il cast della pellicola vede nuovamente Robert De Niro e Ben Stiller alle prese con un rapporto tanto difficile quanto da ridere. Tornano dunque il suocero Jack ed il genero Greg che continuano a dare vita ad una serie di fraintendimenti esasperati dal voglia del giovane uomo di far conoscere a lui e alla sua futura moglie Pam i suoi genitori, così diversi dai genitori della donna.

Ad interpretare Pam vi è per la seconda volta l’attrice Teri Polo mentre compaiono per la prima volta nella saga, impreziosendo il cast, due mostri sacri del cinema internazionale ad interpretare i genitori di Ben Stiller: stiamo parlando di Dustin Hoffman e Barbra Streisand.

Mi presenti i tuoi?: la trama del film in onda su Italia1

Dopo aver ottenuto finalmente la mano della fidanzata e ad un passo dall’altare Greg decide di fare la stessa cosa fatta da Pam, organizzando un incontro tra i sui genitori e quelli della futura moglie.

Le due famiglie entrano così a contatto conoscendo per la prima volta il papà Bernie e la madre Rozalin, una terapista sessuale per coppie anziane. Greg è preoccupato per l’opinione del futuro suocero così convince i due genitori ad avere un profilo basso chiedendoli anche di mentire sulla loro vita.

La convivenza tra le due famiglie sarà a dir poco difficile, facendo emergere tutte le differenze di vita, modi di fare e pensieri.

Ne accadranno delle belle.