Per la prima serata di Rai1 la proposta della rete è una divertente commedia francese in prima visione assoluta che racconta la storia di un matrimonio in crisi che deve arrivare a reinventarsi sia per il bene della famiglia che per questioni economiche. Separati ma non troppo va in onda a partire dalle ore 21:30 sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. La trama della pellicola.

Separati ma non troppo: il film

Separati ma non troppo ma è un film francese del 2017 che racconta in chiave comica la separazione di una coppia. L’attore protagonista è Gilles Lellouche, volto noto delle commedie d’oltralpe, con al suo fianco Louise Bourgoin nel ruolo di sua moglie.

La trama della commedia

Delphine e Yvan stanno per divorziare dopo 15 anni di rapporto e due figli, considerando il loro rapporto al capolinea. Poco prima della rottura definitiva la donna però decide di fare un ultimo tentativo aprendo la coppia a nuove esperienze. Il marito prende alla lettera le parola della moglie e per colpa della sua audacia si ritrova fuori di casa, cacciato e costretto a trovare riparo tra le case dei vari amici.

Yvan però si rende conto che la situazione così è insostenibile e decide di proporre un accordo alla moglie: dato che ha concorso all’acquisto della loro casa al 20% la convince, palesemente contro la sua volontà, di poter abitare con lei ed i due figli in quella casa in uno spazio pari proprio al 20%.

Questa scelta però si rivela essere meno proficua di quanto sperato dato che i due genitori si ritrovano a dover convivere forzatamente in malo modo, tanto che arrivano a farsi dispetti di tutti i tipi pur di costringere l’altro a cedere.

La storia sarà piena di fraintendimenti e sotterfugi pur vincere questa partita a scacchi che li renderà irritanti anche ai figli che giocheranno un ruolo fondamentale per risolvere la complicata situazione.