Il venerdì 25 giugno 2021 la prima serata di Italia1 si colora di fantascienza con i personaggi dei fumetti del mondo Marvel Comics ideati dal genio del compianto Stan Lee. X-Men – L’inizio è il primo capitolo prequel che racconta le origini del gruppo di mutanti più conosciuto del cinema e lo fa con un cast a dir poco stellare. Tutto sulla trama ed il cast del film con James McAvoy , Michael Fassbender e Jennifer Lawrence.

X-Men – L’inizio: il cast e le curiosità del film in onda su Italia1 venerdì 25 giugno 2021

X-Men – L’inizio (X: First Class) è una pellicla del 2011 diretto dal regista Matthew Vaughn, basata sui personaggi dei supereroi degli X-Men che appaiono nella Marvel Comics e che sono stati creati da Stan Lee, l’eccentrico disegnto che spesse volte è apparso nei film del Marvel Cinematic Universe.

È il primo film dei 4 prequel della saga principale dedicata a questi personaggi e ne narra le origini e gli avvenimenti che hanno portato a restanti film.

X-Men – L’inizio è stato un successo al botteghino in tutto il mondo ed ha convinto critica e pubblico per tanti aspetti come la sceneggiatura, la regia, gli effetti visivi e la recitazione degli interpreti . Il cast infatti è composto da attori noti ed apprezzati a livello internazionale dei quali citiamo il Professor X di James McAvoy, il Magneto di Michael Fassbender, e la Mystica di Jennefer Lawrence.

A corredo del cast si vanta anche una breve e fugace sequenza di immagini dove compare anche Hugh Jackman, in un piccolo cammeo a vestire i panni di quello che forse è l’X-Men più amato di sempre: Wolverine.

X-Men – L’inizio: la trama del film

La storia è ambientata principalmente nel passato e precisamente nel1962 quando ci vengono presentati il personaggio del professor Charles Xavier e quello di Magneto e del loro rapporto.

Il film infatti parla di come i due si sono conosciuti e poi successivamente di come hanno formato le loro rispettive e rivali alleanze degli X-Men e della Fratellanza dei Mutanti.

Al centro del film ci sarà la diversa filosofia dei due personaggi principali che si batteranno uno per far convivere gli umani e i mutanti in pace, fondando anche la famosa scuola per giovani mutanti per dare loro riparo e fargli capire le loro immense potenzialità, e l’altro, Magneto, invece pronto a dichiarare guerra a tutto il genere umano che in quel periodo osteggiava i mutanti.