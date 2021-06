Alvaro Soler è ospite dell’ultimo appuntamento con Verissimo – Le storie, prima della consueta pausa estiva. Il cantante spagnolo si racconta in un’intervista inedita a Silvia Toffanin, ripercorrendo il suo viaggio nella musica e descrivendo il forte sostegno della famiglia. “Seguono tutte le mie interviste e sono fantastici“, le sue parole in riferimento ai genitori.

Alvaro Soler ospite a Verissimo – Le storie

Verissimo si appresta a chiudere la sua fortunata stagione televisiva con l’ultimo appuntamento sul piccolo schermo, prima della consueta pausa estiva. Quest’oggi va infatti in onda l’ultima puntata di Verissimo – Le storie, la versione di Verissimo che ripropone le più emozionanti interviste di quest’anno e alcuni contenuti inediti.

In attesa delle nuove puntate in programma da settembre, quando prenderà il via la nuova stagione, Verissimo chiude oggi la sua trionfale stagione all’insegna del successo. E lo fa nel segno della musica.

Alvaro Soler è l’ultimo ospite intervistato da Silvia Toffanin, prima della pausa estiva. Il cantante spagnolo si racconta ai microfoni della conduttrice in un’intervista inedita, nella quale ripercorre il suo trionfale viaggio nella musica. Era il 2015 quando Soler acquisì fama mondiale con El mismo sol, seguito da altri importanti successi come Sofia e La cintura, sino all’attualissimo singolo Magia.

Alvaro Soler e il prezioso rapporto con la famiglia

Ad impreziosire la vita di Alvaro Soler è soprattutto la parte fondamentale della sua vita: la famiglia. Il cantante racconta il prezioso legame che lo unisce ai genitori e ai fratelli e, sebbene la sua carriera artistica l’abbia spinto a trasferirsi attualmente in Germania, non ha dimenticato le sue origini: “Io vivo tra Berlino e la Spagna. I miei sono fratelli fantastici, ho un legame molto forte con loro.

Io sono cresciuto in una famiglia unita, è un bell’esempio“.

Alvaro Soler spiega come la famiglia l’abbia sempre sostenuto nel corso della sua carriera, seguendo ogni suo evento e ogni ospitata televisiva: “Mia mamma è molto contenta, anche papà. Sono contenti, seguono tutte le mie interviste e sono fantastici“.