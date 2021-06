Come ogni mese Netflix è pronto ad ampliare il proprio catalogo di streaming arricchendo la già ricca e variegata offerta tra serie tv, film e documentari messa ai disposizione dei suoi tanti abbonati. Tutti i titoli dei nuovi contenuti pronti a fare il debutto sul catalogo a luglio 2021. Arrivano quindi la quarta attesa stagione di Atypical, il film d’animazione Trollhunters: l’ascesa dei titani firmato da Del Toro e ancora tanto altro.

Netflix: le novità offerte per il mese di luglio 2021

Come riportato da Netflix sui propri canali ufficiali anche il mese di luglio 2021 sarà un mese ricco di importanti novità per i tanti abbonati italiani e non.

Saranno tanti i titoli che sbarcheranno sulla piattaforma statunitense fondata nel 1997 in California nel prossimo mese di luglio, con una offerta che si distingue tra contenuti nuovi di zecca ed invece altri che gli spettatori hanno già visto ma che troveranno per la prima volta su Netflix.

Tra i titoli più attesi vi è certamente la quarta stagione di Atypical, che racconta la vita di un ragazzo al di fuori dal comune intento ad inserirsi in questa strana società, tra i film invece si attende il capitolo finale della saga animata creata e diretta dal premio Oscar Giullermo Del Toro e dal titolo Trollhunters: l’ascesa dei titani.

Vediamo ora tutti i titoli in arrivo su Netflix , tra film e serie tv, a partire da venerdì 1 luglio 2021. Le uscite:

1 Luglio:

Labyrinth

The Legend Of Zorro

Lo specialista

Leatherface – Il massacro ha inizio

Non aprite quella porta

Turistas

Audible

Weathering with You

Legends Of Tomorrow 5

Young Royals

2 Luglio:

Fear Street parte 1

In vacanza su Marte

Mortale 2

7 luglio:

Cat People 2

Pantano ’97 2

I migliori amici dell’uomo

9 luglio:

Atypical 4

Virgin River 3

La cuoca di Castamar

Biohackers 2

Come diventare tiranno

Fear Street parte 2

The Water Man

Come sono diventato un supereroe

14 luglio:

A Classic Horror Story

Guida alla famiglia perfetta

Heist: rapine incredibili

23 luglio:

L’ultima lettera d’amore

Blood Red Sky

Sky Rojo 2

Masters of the Universe: Revelation

30 luglio: