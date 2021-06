William e Harry si riuniranno il 1 luglio nel giardino di Kensington Palace, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla loro madre, Diana. Si tratta del loro primo incontro ufficiale dopo il funerale di nonno Filippo, tenutosi il 17 aprile, in cui i due fratelli si sono ritrovati e hanno dialogato per breve tempo. È una nota diffusa da Kensington Palace a dare la notizia.

William e Harry a Kensington Palace: l’omaggio a Diana

William e Harry, rispettivamente duchi di Cambridge e di Sussex, si ritroveranno l’uno al fianco dell’altro il prossimo 1 luglio. Una nota diffusa da Kensington Palace ha infatti annunciato che i due fratelli presenzieranno all’inaugurazione della statua dedicata alla loro madre, Diana, presso i giardini della residenza reale.

Si tratta di un breve evento pubblico atto ad omaggiare il ricordo della principessa proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni.

Lady D nacque il 1 luglio 1961 e morì il 31 agosto 1997. La sua scomparsa ha profondamente segnato il corso degli eventi all’interno della famiglia reale e ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei due figli, William e Harry. I due fratelli hanno avuto un rapporto speciale con mamma Diana e, dopo la sua scomparsa, il loro legame si è intensificato sempre più.

Per questo, nonostante le divergenze legate al “divorzio” di Harry e Meghan dalla famiglia reale, i due fratelli si ritroveranno fra pochi giorni ad omaggiarne il ricordo.

William e Harry insieme dopo i funerali di Filippo

Era il 17 aprile quando William e Harry si incontrarono per la prima volta dopo il “divorzio” di Harry e Meghan dalla Corona inglese. I due fratelli si sono ritrovati nel corso del funerale di nonno Filippo, consorte della Regina Elisabetta, scomparso il 9 aprile a 99 anni. In quell’occasione i duchi di Cambridge e Sussex si sono riuniti assieme alla loro famiglia per l’ultimo saluto al Principe.

Se dietro al feretro del nonno hanno camminato separati, al termine della celebrazione del funerale i fratelli si sono avvicinati per un veloce scambio di parole, atto a stemperare le tensioni.

Tra pochi giorni William e Harry si ritroveranno ufficialmente per la prima volta dopo l’ultimo addio a Filippo di due mesi fa. E lo fanno per omaggiare mamma Diana, con l’inaugurazione della statua in suo onore fortemente voluta da entrambi.