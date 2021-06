Jerry Calà è uno degli ospiti d’eccezione dell’ultima puntata di Domenica In. Il comico viene accolto in studio da Mara Venier alla vigilia del suo 70° compleanno, per ripercorrere attraverso alcuni filmati la sua carriera e vita. E proprio in un frangente della sua vita ha avuto al fianco la conduttrice: i due, in studio, dimostrano ancora una volta di avere un’intesa perfetta e una solida amicizia.

Jerry Calà e Mara Venier insieme a Domenica In

Jerry Calà e Mara Venier di nuovo insieme, questa volta nello studio di Domenica In e in occasione dell’ultima puntata stagionale del contenitore pomeridiano della domenica di Rai1.

Il cabarettista e la conduttrice, che sono stati coniugi tra il 1984 e il 1987, si ritrovano nello studio del programma alla vigilia di un compleanno davvero speciale. Domani infatti Calà spegnerà 70 candeline, 50 dei quali vissuti al servizio dello spettacolo e del cinema, dell’intrattenimento e della televisione italiana.

Comico, attore, cabarettista e sceneggiatore, Jerry Calà vanta una ricca carriera alle sue spalle. Alla vigilia dei 70 anni si racconta nello studio di Mara Venier proponendo un medley dei suoi più importanti successi, sempre nel segno dell’umorismo e delle risate. Ma è il feeling con la conduttrice, mai realmente sopito, a destare la maggiore attenzione.

Jerry Calà dedica Gente come noi a Mara Venier

Mara Venier, fra le numerose clip in serbo per Jerry Calà, ne seleziona una che racconta il loro feeling sul piccolo schermo e anche nella vita. “Noi abbiamo avuto un bellissimo pezzo di vita insieme“, dichiara Jerry Calà ricordando la loro breve ma intensa storia d’amore. Mara Venier ammette: “Quando ci si vuole bene veramente, anche quando finisce un amore…“, per poi essere interrotta dal suo ospite, che conclude la frase della conduttrice: “…succede così: gente come noi…”

Jerry Calà improvvisa così un’interpretazione di Gente come noi di Ivana Spagna, che descrive perfettamente il rapporto fra il cabarettista e la conduttrice.

“Questa è la nostra canzone, che riassume tutto“, ammette Calà. E anche dalle parole di Mara Venier si capisce come i due, nonostante tutto, abbiano ritrovato l’intesa perfetta e continuino ancora oggi a volersi un bene dell’anima: “Sei diventato mio fratello, e io la tua sorellona“.