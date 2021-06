Cashback, il 30 giugno terminerà il primo semestre di sperimentazione. Ci sono ancora pochi giorni per raggiungere la soglia delle 50 transazioni che danno diritto al rimborso, e nel frattempo ci si interroga su cosa succederà dal 1° luglio e quando arriveranno i rimborsi per le spese effettuate.

Cashback, in quanti hanno partecipato e cosa succederà dal 1° luglio

Il cashback è stato ideato dal governo Conte per incentivare i pagamenti digitali e tracciabili, scoraggiando così l’evasione e l’uso del contante. In questi 6 mesi, l’App Io ha registrato la partecipazione di 8.900.000 utenti per un totale di 784.400.000 transazioni.

Quasi 6milioni di italiani hanno effettuato più di 50 transazioni e hanno pertanto diritto al rimborso del 10% per ogni pagamento effettuato. Per quanto riguarda il Super Cashback da 1500€, si stima che siano necessarie almeno 689 transazioni per rientrare nella classifica dei primi 100mila.

Lo scontrino medio ammonta a 35,6€ e le piccole transazioni, per importi inferiori a 5€, rappresentano il 16,2% del totale. Le spese oltre i 300€ costituiscono invece appena lo 0,84%, mentre la maggior parte degli scontrini emessi si attesa tra i 25€ e i 50€ (21,4%).

Il cashback ha i finanziamenti necessari per proseguire fino a giugno 2022 e, dal 1° luglio, ripartirà con le medesime regole.

Non sarà necessario iscriversi nuovamente se si partecipa già.

Cashback e Super Cashback, quando arriveranno i soldi

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dunque, varranno le stesse regole:

Utilizzo di metodi di pagamento digitale (carte di credito, debito e prepagate, bancomat e app di pagamento);

Rimborso del 10% per ogni transazione effettuata. Non ci sono limiti di spesa, ma il rimborso per ogni singola spesa non può superare i 15€;

Rimborso di 300€ al massimo per ogni anno, quindi di 150€ per ogni semestre di cashback;

Minimo 50 transazioni valide per ogni semestre.

I rimborsi arriveranno sul conto corrente dei partecipanti al Cashback. Come da regolamento saranno erogati entro 60 giorni dal termine del semestre di riferimento, quindi sarebbero attesi per agosto 2021.

Anche il Super Cashback da 1500€ potrebbe essere accreditato entro agosto 2021, assieme ai rimborsi, all’IBAN fornito dal partecipante che sia tra i primi 100.000 per numero di transazioni.