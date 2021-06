Il pranzo è servito è tornato sul piccolo schermo in una nuova versione. Oggi pomeriggio è andata in onda su Rai1 la prima puntata del popolare quiz ideato dal grande Corrado: alla conduzione, per questo riadattamento della trasmissione, Flavio Insinna. E, proprio in apertura di puntata, il conduttore ha voluto omaggiare Corrado, mente del format: “Un uomo straordinario“.

Il pranzo è servito torna in tv

Flavio Insinna è tornato in televisione con il riadattamento di uno degli storici quiz a premi del piccolo schermo: Il pranzo è servito. Reduce da una faticosa quanto trionfale stagione de L’Eredità, il conduttore romano ha voluto lanciarsi in questa nuova avventura, riportando in tv uno dei grandi classici e rivisitandolo in chiave contemporanea.

Ideato dal grande Corrado e andato in onda negli anni ’80 e ’90, Il pranzo è servito ha rappresentato per un’intera generazione la compagnia perfetta per l’ora di pranzo. Un format ricco di sorprese ed emozioni, un quiz a premi che ha lasciato un segno profondissimo nel repertorio televisivo nazionale.

E proprio oggi pomeriggio, alle ore 14:00, è tornato in onda su Rai1 per allietare il pranzo degli italiani. Flavio Insinna ha così preso le redini dei grandi conduttori del quiz, soffermandosi in apertura di puntata sulla mente ideatrice del programma: Corrado.

Flavio Insinna omaggia Corrado: “Uomo straordinario“

Flavio Insinna ha dato oggi pomeriggio il benvenuto ai telespettatori e, prima di cominciare la puntata, ha voluto omaggiare Corrado. “Benvenuti a Il pranzo è servito. Potevamo cominciare solo così, con un omaggio sincero, carico di affetto, per un uomo straordinario come Corrado, che ci ha regalato tantissime perle“: le parole di Insinna, che hanno fatto seguito ad alcune immagini di repertorio del grande conduttore.

Non solo Corrado, perché a fare la storia e il successo de Il pranzo è servito sono state numerose altre personalità dello spettacolo e della televisione.

Flavio Insinna le cita una ad una, ringraziandole per il loro prezioso lavoro nel corso degli anni: “Il nostro pensiero va anche al grandissimo Vittorio Marsiglia, Claudio Lippi, Davide Mengacci e a tutte quelle figure che hanno fatto la storia e sono nella storia de Il pranzo è servito“.

