Giuliana Danzè, cantante di The Voice e All Together Now, si è mostrata sui social con il volto tumefatto per le botte che le ha dato l’ex compagno. La cantante, senza trattenere l’emozione, ha poi divulgato un lungo video nel quale ha raccontato la sua storia trasformandolo un messaggio contro la violenza sulle donne.

Immagini forti, cariche di dolore ed emozione ma anche la voglia di lottare affinché queste atrocità sulle donne non si ripetano più. Una lotta, quella contro la violenza sulle donne, che stando solo ai dati del 2021 sembra ben lontana dall’essere vinta: solo dall’inizio del 2021, sono 30 le donne uccise da compagni e famigliari, come nel caso di Saman Abbas.

Giuliana Danzè si mostra col volto tumefatto sui social

“Ciao a tutti, mi chiamo Giuliana Danzè, ho 26 anni e vengo da Benevento“, inizia così il video della cantante postato su tutti i suoi canali social Instagram e Facebook. “Io oggi voglio metterci la faccia, lo voglio fare per denunciare pubblicamente quello che mi è capitato; a tutte le donne dico ‘Ricordate che l’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco e ricordate che non è colpa vostra’. Io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura“, ha detto Giuliana, visibilmente emozionata e con la voce rotta dal pianto.

Nel video, Giuliana Danzé ha anche caricato le foto delle violenze subite scattate allo specchio e in ospedale: “E che mi spaccassero la faccia un’altra volta, lotterò affinché nessuna si senta come me” ha detto.

Il lungo appello contro la violenza sulle donne

“La violenza psicologica e fisica non dovrebbe esistere per nessuno“, ha detto Giuliana Danzè decisa, consapevole del suo gesto e forte della volontà che la sua storia possa infondere coraggio a chi, come lei, ha subito e subisce violenza. Se la mia denuncia può essere elemento di forza per qualcuno, che arrivi il più lontano possibile. Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo“.

“Non penso che tutti apprezzeranno il mio gesto ma spero che il mio coraggio sia d’ispirazione. Sto guarendo velocemnte perché dentro di me ho una forza che va oltre ogni logica. Amatevi. rispettatevi e non abbiate paura, io tornerò più forte di prima. piena d’amore e voglia di vivere e tornerò a cantare e vivere la musica ancora con più passione e ricordate una cosa, chi resta in silenzio è complice chi non parla è complice. Siate forti (…) A tutte le donne credete in voi stesse, non avete nessuna colpa“.

Il sostegno di Antonella Clerici

Al post denuncia di Giuliana Danzè hanno risposto in molti, tra questi anche Antonella Clerici, che ha conosciuto la cantante quando, giovanissima, ha partecipato a Ti lascio una canzone. “Vola solo chi osa farlo… vola in alto Giuliana! Sei sempre stata una bimba con un gran carattere e adesso una grande donna. Non voltarti indietro, vai avanti e trova dentro di te forza, coraggio, passione. Il canto, il tuo talento, la tua tenacia e le tante persone che ti vogliono bene faranno il resto” ha scritto la conduttrice, messaggio al quale la Danzè ha risposto con un: “Ti voglio bene“.

Guarda il video: