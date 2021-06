La prima serata di oggi lunedì 28 giugno 2021 di Italia1 propone un classico della fantascienza degli utlimi anni. A partire dalle ore 21:20 andrà infatti in onda il film Il settimo figlio, adattamento filmografico di un romanzo di successo di Joseph Delaney. Tutto sulla trama ed il cast del film con Jeff Bridges e Julianne Moore.

Il settimo figlio: il cast del film in onda questa sera lunedì 28 giugno 2021 su Italia1

Il settimo figlio (dal titolo in lingua originale di Seventh Son) è un film del 2014 diretto da Sergej Vladimirovič Bodrov, regista russo che in passato aveva già firmato importanti pellicole come La libertà è il paradiso (del 1988), Il prigioniero del Caucaso (nel 1996) ed anche Nomad – The Warrior (del 2005).

La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo dark fantasy dal titolo L’apprendista del mago, primo libro della serie di succeso Wardstone Chronicles di Joseph Delaney.

Il cast del film vede interpreti di spicco del cinema statunitense e mondiale come il premio Oscar Jeff Bridges, che qui interpreta il Maestro John Gregoryl, e l’attrice anche lei premio Oscar Julianne Moore, qui nei panni di Madre Malkin. Completano il cast nei panni di William “Billy” Bradley il noto Kit Harington, tenebroso attore de Il Trono di Spade, Ben Barnes in quelli di Tom Ward, Alicia Vikander ad interpretare Alice Deane e Olivia Williams nei panni Mam Ward.

Il settimo figlio: la trama del film in onda questa sera lunedì 28 giugno 2021 su Italia1

Madre Malkin è una strega molto cattiva che viene tenuta prigioniera in una caverna da John Gregory, un maestro appartenente all’ordine dei cavalieri che si occupa di tenere in equilibrio il mondo dalla presenza ingombrante di figure fantastiche e malvagie.

Dopo molti anni di reclusione la strega riesce a fuggire grazie alla sua trasformazione in un drago.

William Billy Bradley l’assistente di John si rende conto del pericolo che sta per incorrere e decide di avvertire il suo maestro. I due arrivano ad un villaggio vicino e si trovano una bambina che risulta essere posseduta proprio dalla strega che li attacca, dando il via ad uno scontro che sarà il fulcro della storia.