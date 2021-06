Roberta Capua ritorna su Rai1 alla conduzione di uno dei programmi cult dell’estate: Estate in diretta, spin-off estivo de La vita in diretta. La conduttrice torna sul piccolo schermo dopo una lunga assenza e lo fa con tutta l’emozione e la felicità del caso: “Sono felicissima di trascorrere questa estate assieme a voi“.

Roberta Capua torna su Rai1 dopo una lunga assenza

Roberta Capua è tornata nuovamente in televisione, questa volta su Rai1, dopo una lunga assenza. La conduttrice ha fatto ritorno in Rai prendendo le redini di una delle trasmissioni estive per eccellenza: Estate in diretta, spin-off estivo de La vita in diretta.

Un programma ricco di informazioni e approfondimenti sull’attualità, la politica e tanta, tanta leggerezza. Dallo spettacolo alla televisione, sino alla musica, Roberta Capua terrà compagnia agli italiani in questi lunghi pomeriggi estivi con l’eleganza e la professionalità che da sempre la contraddistinguono.

Ad affiancarla, nel corso di questa stagione, ci sarà il giornalista Gianluca Semprini. La coppia ha fatto il suo esordio proprio oggi pomeriggio, quando alle 15.45 è andata in onda la prima puntata. Grande emozione per entrambi, un po’ di più forse per Roberta Capua, tornata in Rai dopo tanto tempo.

Roberta Capua a Estate in diretta: “Sono felicissima“

Roberta Capua e Gianluca Semprini fanno il loro ingresso in studio dando il benvenuto ai telespettatori. Successivamente il giornalista rivela alla collega quanto la notizia del suo ritorno in tv abbia ricevuto riscontri positivi: “Roberta quanto ti attendevano, l’ho letto sui social, mi ha fermato la gente per strada“.

Roberta Capua si dice emozionata, per poi rivolgersi ai telespettatori e fornire loro alcune brevi anticipazioni di cosa verrà trattato nel corso della stagione: “Sono qua, sono felicissima di essere in tua compagnia e felicissima soprattutto di trascorrere questa estate assieme a voi, a tutti gli italiani che lo vorranno, con i quali saremo in allegria e compagnia.

Racconteremo tante belle storie, ovviamente ci sarà anche la cronaca con i nostri inviati, come è giusto che sia“.