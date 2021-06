Mediaset sembra essere fortemente interessata ad un format che all’estero ha già conquistato il pubblico televisivo. Star in the Star sarebbe pronto a sbarcare in Italia, e precisamente su Canale5, in autunno con un format a metà tra due programmi vincenti di casa Rai come Il cantante mascherato e Tale e quale Show. La notizia è ancora alle prime battute e poco si sa per il momento di quanto si decide in casa Mediaset.

Star in the Star: che cos’è

Il programma Star in the Star sembra in procinto di fare il suo debutto in Italia grazie a Canale5, che sarebbe fortemente intenzionata, stando a quanto rivela Tvblog, a portare nella sua programmazione autunnale un nuovo appassionante show.

Ancora non si ha certezza però su chi potrebbe presentare questo nuovo format che nelle edizioni andate in onda in Germania ha sicuramente colpito il pubblico a casa.

Come funziona Star in the Star

Lo show sembrerebbe essere una via di mezzo tra Tale e quale Show e Il cantante mascherato, che da anni conquistano il pubblico di Rai1 a suon di edizioni sempre più viste. In particolare Star in the Star è uno spettacolo che mette al centro del palco la musica ed i grandi interpreti che hanno fatto la storia. I personaggi famosi che compongono il cast sono chiamati ad esibirsi diventando delle leggende della musica, impersonificando loro in tutto e per tutto.

I personaggi famosi scelti per comporre il cast vengono trasformati grazie al trucco ed agli effetti speciali per esibirsi e cantare sulle note dei grandi successi proprio come i famosi idoli. Lo spettacolo infatti si pone come un grande omaggio alla musica internazionale ed ai suoi grandi interpreti sia del passato che del nostro presente. A corredo delle esibizioni verrà anche posto un indovinello che servirà al pubblico ed ai giurati in studio per scoprire la vera identità delle celebrità che si esibiscono sul palco.

Il vip che avrà convinto di meno il pubblico e i giurati ovviamente sarà costretto a lasciare la gara svelando la sua vera identità in quello che senza dubbio sarà uno dei momenti più attesi della trasmissione.

Non ci resterebbe, se la decisione venisse confermata, che aspettare l’autunno per vedere la versione italiana di Star in the Star su Canale5.