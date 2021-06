Sembra che la Mediaset stia organizzando un nuovo show che potrebbe portare in televisione tanti giovani talenti e le loro abilità. Il programma dovrebbe andare in onda su Italia 1 ed ora è in una fase iniziale di casting alla ricerca dei bambini talentuosi da portare nello show.

I talent per bambini e la televisione

Da tempo ormai in televisione sembra che sia cambiato il vento e non si vedono più dei programmi dove i protagonisti possano essere i bambini ed i loro talenti. Sono passati infatti molti anni dai successi di programmi conosciuti come Io Canto o Ti lascio una canzone, per non citare il lontano Bravo Bravissimo dell’indimenticato Mike Bongiorno.

Sarà che i tempi sono cambiati ed ormai i giovani talenti cercano di emergere in maniera autonoma sui social che spopolano oggigiorno o sarà perché giustamente questo tipo di format sta vivendo una fase naturale di stanca, fatto sta che negli ultimi tempi non si registravano tentativi i portare nuovamente in auge programmi di questo tipo.

Italia 1 seleziona giovani talenti per un nuovo talent show

Sembra però che a breve le cose stiano per cambiare e stando alle indiscrezioni riportate dal sito davidemaggio.it, pare proprio che Italia1 voglia rompere l’incantesimo e riportate in tv i bambini ed i loro talenti.

È infatti notizia recente di come il canale Mediaset abbia aperto le selezioni per un programma dal titolo ancora provvisorio di Talentissimo me, che sembra ricalcare il fortunato cartone animato Cattivissimo Me quando il protagonista si prendeva cura di 3 bambini che seppur giovanissimi presentavano tanti talenti nascosti.

“Tua figlia o tuo figlio sono dei fenomeni? Hanno un’età compresa tra i 5 e i 12 anni? Suonano, cantano, ballano, raccontano barzellette, sono prestigiatori o fanno altro ancora? Mandaci il loro video caricandolo su questa pagina.

Potrebbero presto diventare protagonisti di un nuovo show!”, riporta l’annuncio che dà il via ai casting.

Quindi i casting sono partiti e sono concentrati sulla ricerca di bambini dai 5 ai 12 anni che possano avere delle velleità artistiche e con un talento a disposizione che varia dal ballo al canto ma anche dalla recitazione alla giocoleria e perché no anche magia e chi più ne ha più ne metta. Non ci sono ancora dettagli in merito al programma e non si sa nemmeno chi possa essere il conduttore o la conduttrice. Vi terremo aggiornati in merito.