Martedì 29 giugno 2021 continua il ciclo di martedì di Italia1 dedicata alla fortunata saga campione di incassi di Hunger games. Il secondo capitolo dal titolo Hunger Games – La ragazza di fuoco andrà in onda a partire dalle 21:20. La trama, il cast e le curiosità della pellicola con Jennifer Lawrence.

Hunger Games – La ragazza di fuoco: il cast del film in onda su Italia1

Hunger Games – La ragazza di fuoco (in lingua originale The Hunger Games – Catching Fire) è un film del 2013 diretto dal regista Francis Lawrence, che sostituisce nell’occasione Gary Ross e sarà il regista dei restanti due film della saga.

La seconda pellicola, come l’intera saga, è la trasposizione cinematografica della serie di romanzi di fantascienza ambientati in un futuro distopico scritti da Suzanne Collins, ricordata maggiormente proprio per queste opere.

Il cast del secondo film è pressoché identico al primo e vedremo nuovamente Katniss Everdeen, il tributo intorno al quale ruota tutta la storia, interpretata sempre da Jennifer Lawrence. Attorno al suo personaggio ruotano di nuovo quelli interpretati da Josh Hutcherson (Peeta Mellark) e Liam Hemsworth (Gale Hawthorn) e compongono il cast stellare anche Lenny Kravitz, cantante ed attore nell’occorrenza, Woody Harrelson, Elizabeth Banks ed il compianto Philip Seymour Hoffman.

Hunger Games – La ragazza di fuoco: la trama della pellicola

Katniss e Peeta sono miracolosamente entrambi sopravvissuti alla loro edizione degli Hunger Games, che per la prima volta nella storia di Panem si conclude con la vittoria di due Tributi. I due giovani saranno quindi alle prese con un tour che fa tappa in ogni singolo Distretto del loro Stato.

Il viaggio sarà ‘occasione per Katniss di capire che viene vista dal popolo di Panem come una eroina, tanto che i suoi gesti sembrano ispirare le ormai disperate persone a degli atti di rivolta che con il tempo sarà proprio lei a guidare in qualità di simbolo contro il potere.

Per porre fine al pericoloso nuovo senso di rivoluzione che sta crescendo nel Paese, il Presidente Snow organizza l’edizione straordinaria dei giochi più crudele di sempre dato che partecipano tutti i vincitori delle edizioni precedenti.

Nell’occasione non sono Katniss e Peta diventano simbolo della rivolta, che invece negli occhi del presidente doveva essere solo una storia d’amore da raccontare, ma la loro parte si arricchirà di nuovi alleati pronti a portare avanti il piccolo, ancora per ora, fuoco della rivolta.