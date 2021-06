Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: la notizia arriva come un fulmine al ciel sereno in un pomeriggio di fine giugno. È stata la stessa conduttrice a dare l’annuncio, scrivendo una lunga lettera ai fan postata sul suo profilo Instagram. La conduttrice dice addio all’emittente che l’ha vista nascere e crescere; al momento il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi è incerto in quanto lei stessa non ha voluto specificare dove andrà.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset

Alessia Marcuzzi ha deciso di dire addio a Mediaset, ed è stata sempre lei a dare l’annuncio ai fan con un post su Instagram. “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta“, inizia così il suo messaggio ai fan, “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesci più ad immaginarmi nei programmi che mi avevano proposti.

È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza- che ho deciso di comunicare all’Editore dell’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni“.

Alessia Marcuzzi ha poi ricordato gli anni in Mediaset, ribadendo che è a lei che deve tutta la sua carriera: “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Temptation Island) e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare“.

La decisione di Alessia Marcuzzi è arrivata dopo una lunga riflessione, come lei stessa ha scritto: “Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare“. Aggiungendo: “Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

La reazione dei colleghi all’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset

In tanti hanno risposto ad Alessia Marcuzzi, commentando il post pubblicato su Instagram, tra questi gli amici di sempre come Mara Venier, con la quale ha un rapporto speciale, che ha scritto: “Sempre con te amore mio”. Anche Filippo Bisciglia ha lasciato un commento, scrivendo: “Sei una persona meravigliosa, sei stata la prima a pronunciare il mio nome in tv (2006 GF). Auguri per tutto… ti meriti tutto ciò che pensi possa renderti felice“.

“Qualunque cosa tu decida sarà crescita personale o professionale per te.

Ci hai dato tanto, in questi anni. Impossibile non continuare a volerti sempre un gran bene“, ha scritto ancora Rita Dalla Chiesa. E poi ancora: Emma, Tommaso Zorzi, Chiara Nasti, Fabio Volo e tanti altri.