Temptation Island ha preso il via questa sera, ma le prime dinamiche del reality iniziano già a delinearsi. A catalizzare subito l’attenzione è la folle gelosia di Tommaso per la fidanzata Valentina. Il ragazzo, convocato due volte nel Pinnettu e visionati alcuni filmati al primo falò dei fidanzati, rimane deluso dall’atteggiamento della compagna.

Tommaso e la gelosia per la fidanzata Valentina

La prima puntata di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti dell’estate di Canale5, ha preso il via nel segno della gelosia. Una delle 6 coppie, quella composta da Tommaso e Valentina, ha infatti deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il carattere eccessivamente geloso del giovanissimo ragazzo, di soli 21 anni.

Ed è proprio Tommaso a catalizzare l’attenzione dei telespettatori, manifestando un atteggiamento eccessivamente possessivo nei confronti della sua Valentina.

In seguito alla separazione delle 6 coppie e al loro approdo nei rispettivi villaggi, Tommaso viene subito convocato dalla produzione nel Pinnettu. Nella capanna adibita tradizionalmente alla visione di filmati che vedono protagonisti i propri partner, il ragazzo si ritrova davanti delle immagini che lo lasciano a bocca aperta.

Nella clip si vede la fidanzata Valentina tirare fuori dalla valigia alcuni costumi e provarli in bagno, prima di sfoggiarli in camera. Quanto basta per scatenare in Tommaso un turbinio di reazioni.

Tommaso a Temptation Island: “Sono piccolo e insicuro“

Tommaso, prima di approdare a Temptation Island, aveva infatti chiesto a Valentina di non sfoggiare bikini in spiaggia e di utilizzare sempre un copricostume. È solo una delle tante raccomandazioni fatte dal ragazzo prima della loro partenza ma, dalle immagini visionate nel Pinnettu, ritiene che non siano state rispettate.

“Sono tranquillo, ma quel costume è comunque un po’ troppo scollato per me“, spiega ai suoi compagni di viaggio. Per poi continuare: “Il bikini si mette? Io le ho preso il costume intero e adesso si mette il bikini…“.

Il ragazzo ammette di trovarsi fragile in quella circostanza: “Sto male e non è successo niente. Non so controllare le emozioni. Sono piccolo e insicuro e ho paura di perderla“. E spiega per quale motivo sia così geloso di Valentina: “Sono geloso del suo corpo, possessivo del suo corpo. Ma perché è una donna così bella e appariscente, la guardano tutti“.

Tommaso preda dei dubbi: “Non ce la faccio“

Ma è in arrivo un secondo video per Tommaso.

Nel Pinnettu il ragazzo vede la sua Valentina fare ginnastica in spiaggia assieme agli altri ragazzi, quanto basta per renderlo ancor più nervoso: “Ho visto già delle cose che non mi vanno bene. Ho visto che vuole essere sexy per questi ragazzi, le piace mettersi sexy per questi ragazzi“.

Fuori dal Pinnettu i suoi compagni di viaggio cercano di spiegare a Tommaso che Valentina non ha fatto nulla di male, ma il ragazzo non sente ragioni: “Ah, vuole sentirsi bella senza di me? Brava“. E, fermo nelle sue idee, ammette: “Comunque non so se riuscirò a resistere per tutti i 21 giorni, non ce la faccio“.

La rabbia di Tommaso e gli scherzi di Valentina con il single

Tommaso viene a conoscenza di nuove immagini di Valentina nel corso del primo falò dei fidanzati. Il ragazzo impazzisce vedendo la fidanzata a stretto contatto con i single: “Vederla che si fa mettere la crema mi dà fastidio. Avevamo detto di non avere contatti con nessuno e di non farci toccare. Secondo me vuole mettere alla prova il mio cuore, perché lei lo sa quanto mi fa impazzire“. E aggiunge: “Io anche mi sto divertendo, però non mi metto così vicino alle ragazze, non ballo con loro.

Siamo venuti qua non per farmi ingelosire, anzi, per vederla in un contesto con altri ragazzi e comportarsi bene“.

Ma è il secondo filmato, che vede Valentina a cavalcioni sulla schiena di un single durante un gioco di gruppo, a lasciare Tommaso di sasso: “Ci siamo detti che i nostri corpi sono solo nostri e non dobbiamo farceli toccare. Non sta rispettando la mia gelosia, che è comunque troppa. Ma se mi vuoi vedere meno geloso, devi comportarti bene e rispettarmi“. E, riferendosi alla fidanzata a stretto contatto con il tentatore, ammette deluso: “Ha un seno grossissimo e gliel’ha appoggiato sulla schiena“.