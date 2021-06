Mercoledì 30 giugno 2021 su Rai2 ritorna un film d’azione e drammatico con Denzel Washington nei panni di un ex agente CIA dal passato burrascoso che ora fa la guardia del corpo. Man on Fire – Il fuoco della vendetta va in onda a partire dalle ore 21:20. La trama ed il cast della pellicola del 2004.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta: il cast del film in onda su Rai2 mercoledì 30 giugno

Man on Fire – Il fuoco della vendetta è un film del 2004 di genere action dalle note drammatiche, diretto dal regista Tony Scott. Il film è da considerarsi un remake della pellicola Kidnapping – Pericolo in agguato del 1987 ed entrambi sono basati su di un romanzo di A.J.

Quinnell.

Il cast del film vede nel ruolo del protagonista Denzel Washington. L’attore è apprezzato nel mondo intero grazie anche ai riconoscimenti della critica che gli hanno portato in dote ben due premi Oscar: uno come miglior attore non protagonista per il film di guerra Glory – Uomini di gloria, un film drammatico del 1989, e l’altro come miglior attore protagonista per il suo ruolo di poliziotto corrotto nel film poliziesco Training Day del 2001.

Nel film compare anche Dakota Fanning, all’epoca bimba prodigio comparsa in tante pellicole di successo, che poi nel corso del tempo si è imposta nella sua versatile carriera di modella, attrice e doppiatrice.

Completano il cast l’attore e cantante Marc Anthony, e poi ancora Radha Mitchell, Christopher Walken ed anche la presenza straordinaria dell’attore di casa nostra Giancarlo Giannini.

Man on Fire – Il fuoco della vendetta: la trama della pellicola

Creasy è un ex agente della CIA che, abbandonata la carriera per alcuni problemi legati al suo passato fortemente segnato dall’abuso di alcol, cerca di rimettersi in pista come guardia del corpo nel difficile contesto di Città del Messico.

Gli viene affidato il compito di occuparsi e proteggere la giovane figlia di una famiglia benestante che è diventata mira di alcuni sequestratori senza scrupoli. I due instaureranno un rapporto intenso e del tutto inaspettato che porterà l’ex agente a mettere a rischio la propria vita pur di salvare quella della piccola.