Italia 1 per la prima serata di mercoledì 30 giugno 2021 propone un film action remake della pellicola omonima diventata di culto negli anni ’90. Point Break va in onda a partire dalle 21:20 sul canale Mediaset. Tutto sula trama ed il cast della pellicola.

Point Break: il cast del film in onda su Italia1

Point Break è un film action del 2015 diretto da Ericson Core, regista impostosi all’attenzione del pubblico amante del genere con pellicole come il primo film della lunga saga dedicata ai bolidi di The Fast and The Furious oppure quello che vedeva Ben Affleck nei panni di Daredevil. Il film in questione da considerarsi il rifacimento dell’omonimo film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow e divenuto cult con la grande interpretazione di Patrick Swayze e Keanu Reeves .

Al posto dei due divi di Hollywood troviamo Luke Bracey nei panni di Johnny Utah ed Édgar Ramírez in quelli di Bodhi, con gli attori Ray Winstone (il personaggio Angelo Pappas), Teresa Palmer (che interpreta Samsara ‘Sam’ Dietz) e Matias Varela (Grommet) a completare il ricco cast.

Point Break: la trama del film

Johnny è un ex atleta di sport estremi che si trova a fare i conti con il fine carriera in seguita alla perdita di un caso amico durante un fara di motocross.

Per cercare di superare il lutto e redimersi entra nell’FBI con l’intento di sgominare una banda di rapinatori con la sua stessa passione per gli sport estremi.

A capo della banda c’è il carismatico Bodhi che insieme agli altri ragazzi che compongono a banda sta cercando di portare a termine una nota kermesse clandestina, composta da una serie di sfide estreme che onorano e in un qualche modo vanno contro le forze della natura sfidandole.

Jhonny dovrà fingersi uno di loro per infiltrarsi nella banda e portarla al disfacimento, prima però dovrà dimostrare che il gruppo nel quale si è infiltrato è lo stesso che sta portando avanti una serie di rapine nella sua zona di competenza.